La puerta de la salvación sigue abierta para el Sevilla Atlético (2-0)

El Sevilla Atlético se ganó la oportunidad de seguir luchando por evitar el descenso de categoría durante las cuatro jornadas finales. El filial sevillista resolvió en cuatro minutos su compromiso con el colista, el Utrera, gracias a un penalti transformado por Valentino y una contra que convirtió Isaac en el segundo tanto del filial nervionense. Fue suficiente para el triunfo y tampoco el juego fue nada brillante.

La temporada no está siendo buena para el segundo equipo de la entidad sevillista y eso no es algo que se vaya a alterar desde aquí hasta el final de la misma para el cuadro que ahora entrena Antonio Hidalgo. No es cuestión, por tanto, de pedirle brillantez a los jóvenes jugadores de la cantera de la carretera de Utrera, sólo que sean eficaces para agarrarse a la pelea hasta el final.

Eso sí lo cumplieron en esta ocasión. Abrieron el marcador en un claro penalti de Ayala sobre Isaac cuando el delantero centro controló un balón hacia fuera en la esquina del área. Los blancos se pelearon por el lanzamiento, con tres hombres pugnando por el balón, pero finalmente el capitán, Valentino, se impuso tanto a Isaac como a Carlos Álvarez. El lanzamiento del lateral tocó en las piernas de Ayala, pero acabó dentro de la portería.

Muy poco tiempo transcurrió hasta la sentencia definitiva. Un gran pase de Nacho Quintana casi desde el área sevillista facilitó la carrera de Isaac, que arrancó desde la línea del centro del campo. Cuando estaba en el área utrerana esperó al central Checa para chocar con su cuerpo y aprovechó el metro de ventaja para disparar cruzado y superar a Ayala, que poco podía hacer para evitar el 2-0.

El Sevilla Atlético, por fin, vivía un partido tranquilo, incluso ya había podido adelantarse antes del penalti a través de Isaac, que estuvo muy inocente en un uno contra uno. Pero el 2-0 ya sí debía ser un colchón definitivo, como así sería, aunque el Utrera sería capaz de dar un susto de los gordos en un cabezazo de Plusco que se estrelló en el larguero y botó justo sobre la línea para que Alberto Flores lo rescatara. Otra ocasión de Isaac, arrancando de nuevo desde el centro del campo, pero con un mal control que se le fue largo, fue el epílogo del primer periodo.

En la segunda mitad poco iba a suceder ya entre dos equipos que asumieron que las distancias ya eran demasiado grandes. El Utrera se acercó a través de Núñez y la ocasión más clara fue para Adrián Peral, que estrelló un duro disparo en el travesaño de Ayala.

No sucedería nada más y el Sevilla Atlético añadía tres puntos a su casillero en esa pelea por alcanzar al Ejido y el Cádiz B. Son los dos equipos que marcan la línea de la promoción y de la salvación definitiva. Es muy complicado todo, pero restan cuatro jornadas, la próxima en Jerez para empezar, y, al menos, la puerta aún sigue abierta, algo que parecía complicado en algunas fases del curso para el filial sevillista.