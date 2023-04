Nuevo paso corto del Sevilla Atlético para evitar el descenso (0-0)

Nuevo paso corto del Sevilla Atlético en su pelea por evitar su segundo descenso consecutivo de categoría. Los sevillistas recibían en el estadio Jesús Navas a un Recreativo que está peleando justo por lo contrario, por subir a Primera RFEF, y no pasaron de un empate a cero en un partido en el que ninguno de los equipos fue superior al adversario.

Esa igualdad, que no tenía nada que ver con las posiciones de ambas escuadras en la tabla clasificatoria, sólo se podía resolver por algún pequeño detalle, pero el filial sevillista no tiene la suerte de cara en este curso. Tal vez porque no hace ningún tipo de méritos para ello, por supuesto.

Sin embargo, todo pudo pegar un vuelco en el minuto 36 cuando dos defensas del Recreativo chocaron entre ellos dentro de su propia área. El balón quedó suelto y Carlos Álvarez llegó antes que el guardameta, Rubén Gálvez, para que éste lo rozara y lo derribara. El árbitro, Hernández Maestre, muy cuestionado desde Huelva por haber nacido en Sanlúcar de Barrameda, el lugar de uno de los rivales en la zona alta de los recreativistas, pareció señalar el punto de penalti, pero después del barullo que se produjo, en el que Bernardo Cruz tiró del pelo a Carlos Álvarez, se desdijo de su primera decisión y ordenó que se sacara de puerta.

Tal vez hubiera sido la mejor ocasión del Sevilla Atlético durante todo el juego, ya que los buenos deseos del filial, acompañado siempre de su lucha, se toparon con la incapacidad para poner en aprietos a Rubén Gálvez. Sólo un disparo cruzado de Diego Talaverón (27’) y otro aún más claro de Musa (79’) alteraron esa candidez ofensiva de los blancos. Pero aún más inocente fue la resolución de Capi cuando tuvo una gran oportunidad en una indecisión entre Bernardo Cruz y Rubén Gálvez. Con el balón controlado dentro del área lo mejor era colocarlo entre los tres palos, pero su intento se fue fuera (32’).

Fueron las opciones del Sevilla Atlético, ninguna de ellas tipificadas como oportunidades clarísimas en el relato de un partido de fútbol. El Recreativo, mientras, pudo marcar en la recta final cuando Salinas impuso su cuerpo para controlar un balón ante Hormigo (84’), pero Alberto Flores estuvo acertado para evitar el gol de los visitantes. Igual que en otro intento de cabeza Dopi en el que el guardameta cumplió bien su trabajo ya en la prolongación (93’).

El resto fue correr y correr, no perder jamás el orden por parte de ninguno de los equipos y el resultado más lógico en esas circunstancias fue el cero a cero que se mantuvo hasta el final. Por muchas diferencias que existieran en la tabla clasificatoria, está claro que estos pasos cortos no le sirven al filial sevillista para salvar la categoría, pero aún quedan puntos en juego hasta el final.