Las sevillanas en silla de ruedas de la chirigota de los Stephen Hawking en su 'visita' a la Feria de Abril

El surrealismo hizo acto de presencia en la noche del miércoles en el Gran Teatro Falla durante la actuación de Una chirigota en teoría, que llevó hasta las tablas al mismísimo Stephen Waking, una propuesta tan loca como arriesgada que se ha convertido en la principal sorpresa, para bien, del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), con baile por sevillanas incluido (minuto 23:40 en el vídeo).

La agrupación de Miguel Ángel Llull supo explotar con arte un tipo tan delirante como complicado, por lo que implica tratar con humor la discapacidad. Pero la chirigota no se conformó con plantar en las calles de Cádiz al desaparecido físico, astrofísico y cosmólogo, sino que en una de las mejores cuartetas del popurrí lo trasladan a Sevilla para contar su experiencia en la Feria de Abril. Bailando y cantando a bordo de sus sillas de ruedas eléctrica, cuenta con ange en una sevillana que pasó un mal rato" porque con el albero "siempre derrapo", por lo que va a tener que ponerle a la silla "ruedas de taco". "Para colmo", en la caseta "todo el mundo baila" y les "cuelga los chaquetones".

El premio Nobel ya ha sido un recurso para las agrupaciones en más de alguna ocasión, aunque la más recordada fue un pasodoble de la chirigota de San José de la Rinconada de Antonio Álvarez El Bizcocho de 2019, Los jarabe de palo. La agrupación le rendía un negro, surrealista y sarcástico homenaje por su muerte, pero hasta ahora nadie se había a atrevido a centrar una agrupación en el conocido personaje.