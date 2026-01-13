María Jesús Montero sobre 'su' chirigota: "Es un privilegio, aunque sea como diva fiscal"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha tomado de gaditanas maneras el tipo de la chirigota To pa mí, en la que ella es el motivo de los participantes. En la red X ha escrito: "Entrar en el imaginario del carnaval de Cádiz es siempre un privilegio, aunque sea como diva fiscal. ¡Viva Cádiz, viva su carnaval y el humor inteligente y crítico de los andaluces!"

La chirigota que anoche actuó en el Teatro Falla es de Sevilla, como la ministra. Con una más que digna puesta de largo de una de sus agrupaciones de mayor solera, la chirigota de Carlos Nevado, José Antonio Gobea y Sergio Gallardo Cuartokilo plantó en las tablas del Gran Teatro Falla nada más y nada menos que a la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las próximas elecciones de la Junta.

Como una diva fiscal, al ritmo de Melody. Mejoran sus tributos en los pasodobles, con una música sencilla que sirve para lucir las tablas y las voces del grupo. El primero de presentación y piropo a Cádiz, al tipo hilando "otra declaración de intenciones por febrero, porque en esto del concurso no se vive de la renta". Esa renta es fruto del trabajo de todo el año, ya que "Cádiz te va dando y te devuelve a su manera", aunque en el Carnaval a veces pase como en la declaración, "que un despiste se paga caro". Por ello, para "cubrir su deuda", presentan de nuevo su pasodoble, que "sale de las manos de un amigo gaditano (...) al compás chirigotero, declarando por febrero ¡Ay Cádiz cuanto te quiero!".

Elevan el tono en el segundo, certero y crítico con la gestión sanitaria "del señor Juanma Moreno", al que reprochan "las listas de espera", la inversión en la "privada" y que "después de hacer los cribados" haya "mirado para otro lado equivocándose de lleno". Reividican la "valentía de Amama" e invitan al presidente de la Junta a que en lugar de "sacar pecho" ahora "vaya una por una escuchando el desconsuelo de las miles de mujeres que ahora tiene la esperanza en un pañuelo". Mujeres que ya no lo "esperan" porque "has pisoteado a todita nuestra tierra. Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, las de toda Andalucía, a las que a todos nos parieran", rematan contudentes.

Baja algo el nivel en el cuplés. Bien llevado el primero a una hipotética elimiminación de la exoneración del pago del IBI a la Iglesia, que fue lo que le cambió la cara a la Macarena. Más predecibles las cuentas del segundo para acabar "cagándose en los muertos de Feijóo" en respuesta a su retranca de lo que los andaluces no saben contar. Del estribillo mejor no mon-terarse...