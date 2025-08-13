Así queda la hoja de ruta del Sevilla para el mercado de fichajes

Con la llegada de Odysseas Vlachodimos, el Sevilla Fútbol Club ha confirmado su tercera incorporación del mercado de fichajes. El cancerbero heleno, tercer futbolista griego de la historia de la entidad nervionense, aterriza en la capital andaluza para pelearle el puesto a Orjan Nyland, dejando a Álvaro Ferllo en un segundo plano que lleva siendo su tónica desde que Matías Almeyda tuvo al noruego disponible. De esta forma, el guardameta cedido por el Newcastle se una a la lista formada por Alfon González y Gabriel Suazo, uno de los nombres propios en la pretemporada blanquirroja.

La situación en la portería parece estar medianamente resuelta, pues el club hispalense tiene intención de quedarse con Alberto Flores en calidad de tercer portero. La defensa sí parece una tarea más complicada para Antonio Cordón, cuya formación está bastante supeditada a lo que ocurra entre Loïc Badé y el Bayer Leverkusen. El galo, un líder y de los jugadores más valorados en Nervión, es uno de los que tiene el cartel de salida colocado en la espalda. Marcao parece haber convencido a su nuevo entrenador, al igual que un Ramón Martínez cuyo futuro también parece estar más cerca que lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán y un Tanguy Nianzou que sigue convirtiéndose, sin duda, en uno de los peores fichajes de la historia reciente de la entidad nervionense..

Ramón Martínez, debutante en la Liga como titular, persigue a Kike García. / Antonio Pizarro

Kike Salas es un fijo para Matías Almeyda. El de Morón de la Frontera se ha ganado la titularidad al igual que un Suazo cuya llegada ha supuesto un vuelco para la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Adrià Pedrosa, que era el lateral izquierdo titular hasta la llegada del chileno, parece que deberá buscarse una salida, pues incluso el canterano Oso ha tenido más protagonismo esta pretemporada que él. Lo que sí es una incógnita es el lateral derecho, a expensas de lo que ocurra con Juanlu Sánchez. El quinteño, cuya salida al Nápoles parece interminable, es el único relevo para un José Ángel Carmona que permanecerá en Nervión pese a los fallos que este verano le han hecho perder el favor de la hinchada blanquirroja, con Pablo Maffeo como el recambio deseado según las últimas informaciones.

Reconstrucción anual

El centro del campo sevillista perdió esta temporada a dos jugadores que, pese a no ser tan trascendentales como se pensaba a la hora de sus incorporaciones, completaban esta posición. Sin Saúl Ñíguez ni Albert Sambi Lokonga, la sala de máquinas del combinado hispalense se quedaba con Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Lucien Agoumé y Manu Bueno. Ninguno parece fuera de los planes de Matías Almeyda, siendo el galo el más proclive a abandonar la disciplina nervionense si llega una buena oferta que pueda hacer recuperar los ocho millones invertidos por el 90% de los derechos del futbolista. A estos hay que añadir un Joan Jordán al que su lesión le ha impedido ser uno de los descartes este verano, pese a sus ganas de reencontrarse con su mejor versión en el Sevilla, y que se incorporará junto al grupo aproximadamente en octubre.

Lucien Agoume, en un partido del Sevilla antes de empezar. / Europa Press

La zona ofensiva se antoja como la más movida. Ni Rafa Mir ni Adnan Januzaj cuentan para el técnico sevillista, al contrario que Chidera Ejuke, Stanis Idumbo, Rubén Vargas, Alfon González, Peque y Akor Adams; mientras que las tres incógnitas son Kelechi Iheanacho, Isaac Romero y Dodi Lukebakio. El belga podría abandonar Nervión este verano si llega una buena oferta, mismo planteamiento que se presenta con el delantero lebrijano. Por su parte, el nigeriano no llega a ser un descarte, aunque en principio no entraba en el esquema de un Matías Almeyda al que se ha ido ganando poco a poco.

Ahora, Antonio Cordón deberá seguir colocando en el tablero las piezas para que el flamante entrenador del Sevilla Fútbol Club tenga lo que desea y necesita dentro de la acuciante crisis que atraviesa la entidad. Un lateral derecho, un central, dos centrocampistas y un delantero parecen ser las llegadas que le quedan a un equipo necesitado tanto de refuerzos como de ilusión para afrontar un curso en el que se tratará de regresar, por lo menos, a la zona media de la tabla.