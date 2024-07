Rafa Mir ya no quiere hablar del Sevilla: "habrá tiempo para hacerlo, hoy toca hablar de lo bonito que es volver a casa"

Sevilla/Una vez confirmada y representada la cesión de Rafa Mir al Valencia, el futbolista cartagenero ha asegurado en su presentación con el club che que se encuentra "donde quería estar". El delantero que ya se ha despedido del sevillismo con un mensaje abierto a través de sus redes sociales en el que ha reconocido que ha pasado "por unos meses difíciles", pero que en este momento siente "emociones encontradas". Por un lado siente que está "muy feliz de jugar en el club que me dió la oportunidad de ser profesional", aunque por otro le apena terminar así un proyecto "que inició con toda la ilusión del mundo."

Sin embargo, el nuevo delantero valencianista ha dicho tras posar de nuevo con la elástica che que "habrá tiempo para hablar del Sevilla", ya que hoy "es un día para hablar de lo bonito que es volver a casa".

Mir se mostró feliz y agradeció el esfuerzo del Valencia, del director deportivo Miguel Ángel Corona, del entrenador Rubén Baraja y de su agente. "Quería dar las gracias a cuatro pilares que han sido súper importantes para que hoy esté aquí. Al club, que ha hecho un esfuerzo increíble, a Corona, que hemos tenido muchísimas conversaciones desde hace un año, a Baraja y a mi agente que ha llevado una operación muy complicada", contó.

Preguntado en varias ocasiones por el Sevilla, con el que no se cerró un acuerdo en las dos pasadas ventanas de fichajes, no quiso centrarse en el conjunto hispalense. "No es día de hablar del Sevilla, es momento de hablar de este día tan bonito, de volver a casa, de la ilusión con la que vengo y ya lo hablaremos más adelante. No toca", reiteró.

"No voy a negar que ha sido duro, he tenido que cambiar mi cabeza y adaptarme a cada situación, pero todo ha terminado donde tenía que hacerlo, que es en casa", aseguró Mir, que afirmó que tenía claro que "en esta ocasión sí se iba a dar."

Mir reconoce que hubo ofertas mejores

"He tenido otras opciones económicamente mejores, mi padre me quería matar cada vez que llegaba una oferta, pero creo que el Valencia es mi sitio", aseguró Mir, que dijo que se ve más años en la entidad valencianista porque siente la confianza del club y considera Valencia su casa. "Es una pregunta que nos haremos de aquí a unos meses, pero en mi cabeza está que pueda continuar aquí mucho tiempo", agregó.

Por un lado, el nuevo jugador valencianista contó que ya se ha reencontrado con Rubén Baraja, a cuyas órdenes estuvo en el Juvenil A del club en la temporada 2014-15, en la que anotó 21 goles, y del que agradece su confianza para que el pudiera estar a sus órdenes en la capital del Turia. "Nos hemos visto esta mañana, hemos hablado de la situación, de lo que espera de mí. Tenemos un gran 'feeling' seguro que me va a apretar mucho, va a sacar lo mejor de mí y vengo con toda la predisposición. Vengo de un año complicado, quería venir aquí y jugar en casa", dijo.

"El míster para mí ha sido muy importante desde que era niño, coincidimos cuando era juvenil, fue una temporada muy bonita porque hice muchos goles. Sentí su confianza y me hizo crecer como jugador. Su cariño y sus ganas de que llegue han sido muy importantes para tomar mi decisión", continuó.