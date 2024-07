Rafa Mir y su no salida al Milan: "Estaba con la maleta preparada y el avión casi cogido"

Sevilla/El culebrón de Rafa Mir en el Sevilla ha tenido un capítulo más. Después de haber cerrado su salida al Valencia y pese a estar cedido -con una opción de compra, pero aún continúa perteneciendo al club nervionense-, el delantero ha cargado duramente contra toda la directiva.

Además del tema protagonista de su entrevista con DAZN, el cartagenero contó lo que ocurrió en el último día del mercado de verano de 2023, cuando, después de no cerrar su marcha al Valencia, el Milan preguntó por él. En deifnitiva, se quedó a una firma de defender la camiseta italiana.

Un rechazo por falta de sustititutos

Rafa Mir quería salir del Sevilla, y el club nervionense estaba de acuerdo en ello. Sin embargo, su marcha hacia Valencia no terminó de ejecutarse. El otro equipo que más cerca estuvo de fichar al delanteor fue el Milan, un destino que sí aceptó el futbolista.

"El último día de mercado fue lo del Milan. Esto venía de diez días antes. Ellos hacen una serie de ofertas. Mandan contratos directamente para firmar y marcharme", asegura un Rafa Mir que "estaba en casa esperando a que se cerrara, con la maleta preparada y el avión casi cogido para ir a Milán".

Rafa Mir, junto a Carmona y Ejuke en el primer entrenamiento del Sevilla FC. / Juan Carlos Muñoz

Pese a estar todo tan avanzado, el club nervionense acabó rechazando esa oferta, tal y como también reconoció el propio Víctor Orta. El futbolista se enfadó, más aún, cuando pasaron varios días: "Nos comunican que no encontraban otro sustituto, un recambio, y que no nos dejarían salir por ese motivo. Termina el mercado y al día siguiente anuncian otro compañero -Mariano-. Nuestra cara fue de estar sorprendidos, de cómo podían haber hecho esa gestión".

Rafa Mir reconoce en DAZN que ese momento abrió una herida importante entre el Sevilla y él: "No lloré en ese momento, fue más frustación y un enfado que me duró bastantes meses. Me cierran dos opciones muy buenas e interesantes, como son el Valencia y el Milan, y fue por ese cambio de condiciones".