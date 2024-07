La durísima crítica de Rafa Mir al Sevilla: "El barco estaba desestabilizado desde arriba"

Sevilla/El culebrón de Rafa Mir parecía haber acabado hace semanas, cuando cerró su llegada al Valencia en calidad de cedido. Sin embargo, el delantero tenía guardado un capítulo más para una historia que, ahora sí, es imposible que tenga una mínima posibilidad de retornar a su origen.

Entre el ariete y el Sevilla está todo roto. Así lo ha demostrado durante casi veinte minutos de entrevista en DAZN, durante la cual repasa todos 'los errores' de la entidad hispalense, tanto con él como con otros compañeros. Además, aprovecha para mandarle un mensaje a los nervionenses: "La afición ha estado desinformada, escuchándome van a entender todo".

Sus dos quejas al Sevilla: verano e invierno

Rafa Mir, durante el mercado veraniego de 2023, ya le transmitió al Sevilla su idea de marcharse. El delantero acordó con el club nervionense dejar la entidad, algo secundado por todas las partes, aunque, finalmente, no se terminó de concretar. Algunos dicen que era porque la oferta del Valencia no llegó a tiempo, otros causan su no salida a que no había un sustituto... pero el cartagenero ha sido claro y directo.

"Pactamos unas condiciones con el Valencia. Hablamos con Víctor Orta en su despacho para salir allí y ellos ponen unas condiciones. El Sevilla, en el último momento, las quiere cambiar. Dicen que ahora no, pero yo les decía que me habían dado la mano, que me dejaran decidir. Mi decisión era irme, pero me toca irme a casa sabiendo que no iban a aceptar esa oferta".

Rafa Mir, antes de un partido con el Sevilla. / Europa Press

Ese mismo verano, también se produjo un capítulo con el Milan, equipo al cual quería marcharse Rafa Mir. De hecho, tenía la maleta preparada, asegura en DAZN, aunque finalmente no se acabó cerrando. Algo que lastró, aún más, la relación entre las partes.

Tres meses después, en Navidad, vuelve a aparecer el Valencia en escena: "Me comunican que han llegado a un acuerdo, pero pasan las horas y no se cierra. Me llama Corona -director deportivo che- y me dice que han cambiado las condiciones, que se van a retirar. Del Nido 'Júnior' fue el que cambió las condiciones. Veo normal que se salieran -Valencia- de la operación".

En este momento de la entrevista, Rafa Mir deja declaraciones muy duras contra el club que, aún, mantiene sus servicios: "No puede ser que cambies las condiciones al pasarlas al papel", "Hubo palabras más altas que otras" o "Les pedí que llamaran al Valencia pidiéndoles perdón y lo hicieron, pero creo que hay que tener respeto por tu palabra y no cambiarla. Esa desorganización que tenemos dentro del club es muy marcada. Ha pasado con otros jugadores y esto es un claro ejemplo de cómo funciona".

La queja a Quique y las salidas de los compañeros

Rafa Mir, bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores, dejó de tener cualquier tipo de participación en lo deportivo. El delantero acusa al técnico de dejarse guiar por la directiva: "El míster... viene más orquestado desde arriba. Tuvo unas declaraciones que no me gustaron y se lo hice saber en la primera reunión que tuve con él. Siempre he trabajado al máximo, ahí están los datos del GPS que nos ponen siempre".

"Estaban utilizando esas declaraciones para presionarme. Que hablen de compromiso cuando es una medida para hacer que salga, no es justo. Se intuye que no voy a participar más en el equipo", finalizó Rafa Mir.

Para terminar, el delantero cartagenero le mandó un mensaje a la afición, recordando, también, otros capítulos con distintos jugadores: "La afición ha estado desinformada en todo momento. No había salido a hablar y no sabían mi parte de la historia. Estoy seguro que, ahora, cuando sepan todo, van a entenderlo y van a verme diferente".

Rafa Mir se lamenta tras una jugada fallada en el Sevilla-Athletic Club / AFP7 / Europa Press

Respecto a la convivencia en el vestuario, fue duro, de nuevo, con la directiva: "Me toca apoyar desde casa, pero siempre desde el respeto hacia ellos. No salí a hablar porque no era momento de desastibilizar más el barco, que ya estaba desestabilizado desde arriba".

"Trabajar así es muy complicado. Tengo una gran relación Ramos, Navas, Rakitic... y ninguno entendían cómo no me habían dejado salir, y que cuando el equipo necesita goles y carácter, no contaran conmigo. Lo mío es solo un ejemplo, pero podemos ver lo que ha pasado con Ramos, que acabaron fichándolo. Con Navas, que le hicieron una despedida y al día siguiente le propusieron un contrato vitalicio. Espero que se solucione de la mejor manera por el bien del sevillismo", cerró la entrevista.