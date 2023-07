La rompedora imagen de Dolberg en su nueva aventura en el Anderlecht

Kasper Dolberg fue una de las grandes decepciones de la planificación del Sevilla en la pasada temporada junto a otros nombres como Januzaj o Isco. El delantero danés apenas jugó 300 minutos con la camiseta sevillista y fue una operación decepcionante pese a las expectativas que Monchi tenía en él tras explotar en el Ajax y firmar por el Niza.

El danés, presente en el Mundial de Qatar, resolvió su contrato en el Sevilla en enero y fue cedido al Hoffenheim, donde tampoco tuvo mucha suerte.

Ahora, con una nueva imagen con el pelo rapado muy corto, inicia una nueva aventura en el Anderlecht, que ha pagado 5 millones de euros por él.

"Estoy muy emocionado de unirme a Anderlecht. No fue una decisión difícil mudarse a un club tan grande. Siempre he conocido Anderlecht y creo que puedo encajar en el proyecto y el estilo de juego. Después de largas conversaciones tanto con Jesper como con el entrenador, tengo un muy buen presentimiento sobre este proyecto. Quería ir a un club donde me sienta cómodo y donde sienta que hay algo que ganar. Por eso vine aquí", decía el danés a los medios oficial del Anderlecht, que ha pagado por él 5 millones de euros firmando un contrato hasta 2027.