Sergio Ramos: “¿Por qué no retirar el '16' en homenaje a Puerta y Jesús Navas?

Han sido muchas las celebridades y estrellas que han querido despedir a Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán en su adiós como futbolista. Leyendas como Frederic Kanouté, Rodri Hernández, Joaquín Sánchez, Marchena… entre otros muchos que han tenido una gran relación con el palaciego a lo largo de su carrera deportiva han estado presentes. Pero quien no se ha querido perder este acto ha sido su amigo y “hermano” Sergio Ramos. El camero ha regresado al Ramón Sánchez-Pizjuán un año después de su adiós como jugador del Sevilla para despedir la carrera de Navas, con quien la inició en Nervión y llegó a alcanzar lo máximo siendo campeón del mundo en Sudáfrica.

Sergio Ramos, "hermano" y "padre" de Jesús Navas

Durante la alfombra roja, Sergio Ramos habló sobre su relación con Jesús Navas y lo que significaba para él estar con el palaciego en su despedida del Sevilla: “Para mí es como un hijo, el hijo mayor de todos los que tengo. Es un día muy especial, muy bonito, muy emotivo. No solo para él, que obviamente es el que más lo va a disfrutar, porque no solo es tristeza, es también alegría de tener una reunión de gente que te quiere, que te ha acompañado, que han formado parte de tu leyenda, de tu aventura en el mundo del fútbol. Pero también es muy emotivo, al final todo nos llega, un poquito antes, un poquito después. He tenido la gran suerte de vivirlo muy cerca toda la carrera de Jesús, desde que empezamos de niño hasta ahora. Sólo le podemos decir todos gracias y qué menos que brindarle la presencia de todos nosotros para agradecerle de alguna manera todo lo que le ha dado al fútbol, al Sevilla y en general a los seres queridos”, comentó el palaciego.

Retirar el dorsal '16'

Asimismo, Sergio Ramos habló sobre el heredero del dorsal ‘16’, el número que Jesús Navas tomó en su vuelta en honor de Antonio Puerta. El camero sugirió que LaLiga y el Sevilla debían tratar de retirar, como en la NBA, el dorsal en el nombre de ellos: “Yo soy de esas personas que siempre dicen que hay cosas que son intocables. Yo creo que ese número 16, por lo que ha representado Puerta y por lo que ha hecho Jesús a nivel leyenda, que creo que no hay ningún jugador más en la historia que le pueda hacer sombra de ese aspecto, no pasa nada. ¿Por qué no retirar un número? Un homenaje a Puerta, un homenaje a Jesús. Eso se suele hacer mucho en la NBA. ¿Por qué no copiar las buenas cosas de otros países, no? Yo creo que hay dos sales que son diferentes y yo creo que el 16 es uno de ellos por varios motivos. Yo creo que lo representa bien tanto Antonio Puerta en su día como Jesús Navas por toda la historia alrededor”, aseguró Sergio Ramos.

El futuro de Jesús Navas

Por último, el de Camas comentó que Jesús Navas debía dedicarse a lo que le gustase: “Es una pregunta que debe contestar él, pero es como todo, la vida son etapas y llega un momento donde uno tiene que encontrar la motivación, la alegría en otras cosas que no solo sea el fútbol. Al final a la familia le quitamos muchas horas, mucho tiempo y ahora tienes más tiempo de eso. A Jesús le gusta mucho la bicicleta, yo creo que hay que encontrar esa fuente de motivación en otros deportes que nos haga sentirnos bien, que nos saque nuestra mejor versión y yo creo que Jesús, con la mentalidad que tiene, lo que tiene que hacer es disfrutar y que elija lo que quiera, pero que sea feliz”, apuntó.