El Sevilla no quiere a Giovanni Simeone en el traspaso de Juanlu al Nápoles

Va a ser un verano largo en cuestiones de mercado para el Sevilla. Un verano con pocas novedades muy dado a los rumores. La realidad es que hay poquísimos movimientos, por no decir ninguno, en cuanto a entradas y salidas. Ni siquiera por Juanlu, pese a las noticias sobre nuevos acercamientos entre las partes. El jugador sigue de vacaciones tras participar en el Europeo sub 21 y sigue siendo jugador del Sevilla.

Este miércoles surgieron varios rumores relacionados con la negociación con el Nápoles para el traspaso de Juanlu. Sin embargo no pasaron de ser meros rumores, sin nada en firme que merezca la consideración de la mínima certeza, más allá de que es verdad que el club partenopeo y el futbolista hispalense llegaron a un acuerdo tiempo atrás en espera de la negociación abierta con el propietario de sus derechos, el Sevilla.

Un afamado periodista especializado en mercado aseguraba este miércoles que el comité de dirección sevillista había bajado sus pretensiones por el internacional sub 21 de los 20 a los 17 millones de euros (más un porcentaje de un futurible traspaso) y que la dirección deportiva napolitana se mantenía en los 15. Las cifras coinciden más o menos con las últimas informaciones certeras del asunto, pero en otro sentido.

El Nápoles, cuando en junio su director deportivo se plantó en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, ofreció 15 millones de euros, pero incluyendo solamente 10 de fijo y cinco en variables por bonus de rendimiento. Yposteriormente, subió esa cifra a los 17 en total incluyendo similares bonus de rendimiento. El Sevilla no ha bajado de 20.

Luego surgió la opción de Giovanni Simeone, por el que puja el Pisa en “feroz competencia” con otros, como moneda de cambio. Pero el Sevilla no compite ahí, pues en ningún caso quiere incluirlo en la operación pues necesita efectivo y no más jugadores en nómina hasta que no haya traspasos. El primogénito de Simeone es un futbolista que interesa... al Pisa, pero no al Sevilla.

"Simeone es un jugador que nos interesa, pero sabemos que tenemos una competencia feroz. La verdadera misión es mantener nuestros parámetros. Hemos ganado la Serie B con el noveno gasto en salarios. Hemos estado mejor que otros", dijo Giuseppe Corrado, presidente del club toscano, que sí está verdaderamente tras los pasos del delantero del Nápoles, cuyo agente lo está ofreciendo ante la pérdida de protagonismo en el campeón de la Serie A. En Nervión no tiene cabida. Ni él ni ningún otro mientras no haya salidas. Y la de Juanlu continúa estancada.