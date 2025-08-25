El Sevilla pretende la cesión del lateral escocés Nathan Patterson

El Sevilla y el Everton inglés negocian la cesión por un temporada al club de Nervión, sin opción de compra, del defensor escocés Nathan Patterson. La delicada situación económica de la entidad sevillista va a hacer de aquí al cierre del mercado (el próximo lunes 1 de septiembre) que, al tiempo que salgan jugadores de la plantilla para inscribir a los pendientes, los refuerzos que espera el entrenador, Matías Almeyda, lleguen a coste cero o en calidad de cedidos.

Patterson, lateral derecho de 23 años e internacional absoluto con Escocia en 23 ocasiones, es la principal opción que maneja el club sevillista, según una información adelantada este lunes por la emisora Sky Sports y que ha confirmado Efe, para paliar las posibles bajas de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyos traspasos al Nápoles y al Nottingham Forest, respectivamente, se negocian desde hace días.

El futbolista nacido en Glasgow se formó en las divisiones inferiores del Rangers, con cuyo primer equipo debutó en 2020 y fue traspasado en enero de 2022 al Everton, equipo con el que ha disputado 59 partidos oficiales, en los que ha repartido tres asistencias.

Desde Inglaterra, medios consultados coinciden en que los sucesivos entrenadores que han pasado por el Everton han valorado las cualidades ofensivas del lateral escocés y han pedido de él un mayor rendimiento defensivo.