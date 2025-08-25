El Sevilla inscribe a Rubén Vargas mientras trabaja para hacer lo propio con Alfon y Suazo

La afición del Sevilla Fútbol Club por fin ha podido celebrar una buena noticia. Tras las inscripciones de Akor Adams y Adnan Januzaj, esta última muy sorpresiva después de que el belga no haya contado para Matías Almeyda durante la pretemporada, ha sido el turno para un Rubén Vargas cuya presencia este lunes se antoja fundamental para que los hispalenses traten de rascar algún punto frente al Getafe. Las lesiones de los belgas Stanis Idumbo Muzambo y el ya mencionado Januzaj dejan el costado izquierdo con Chidera Ejuke como única baza para el técnico sevillista, posición cogida con pinzas si tenemos en cuenta que el nigeriano acaba de regresar tras unas semanas de baja.

Vargas, que aterrizó el pasado mercado invernal en la capital andaluza y fue de lo más destacado hasta caer lesionado, gana enteros para partir de inicio en un Ramón Sánchez-Pizjuán que aún no sabe con qué once saldrá su entrenador a menos de 12 horas para que arranque el encuentro. Cabe recordar que el ex del Augsburgo no era el único ausente en la web de LaLiga, siendo también muy preocupantes las no inscripciones de Gabriel Suazo y Alfon González cuando restan apenas seis días para que termine una venta de traspasos en la que Antonio Cordón parece haberlo dejado todo para última hora.

Januzaj, cuya rebaja de ficha podría rebajar el límite salarial, y Rubén Vargas, que ya es esperado, entre otros. / Juan Carlos Muñoz

Fuentes consultadas por Diario de Sevilla afirman que desde la entidad hispalense se trabaja a destajo para que ambos futbolistas puedan estar en el choque que enfrentará al cuadro blanquirrojo con el Getafe este lunes 25 de agosto en Nervión. Los azulones, también perjudicados por no poder inscribir debido al límite salarial, tienen a Christantus Uche como una posible solución para ampliar su plantilla a ojos de LaLiga. En clave sevillista, las ventas de Juanlu Sánchez, Dodi Lukebakio o José Ángel Carmona se antojan claves para cuadrar las cuentas al máximo, teniendo incluso algo de margen para acometer alguna llegada de última hora que permita perfeccionar la plantilla de Matías Almeyda.

De momento, el final de mercado se cierne sobre un Sevilla Fútbol Club en el que todos los jugadores parecen estar en venta. Con Loïc Badé y Rafa Mir como las únicas salidas de este verano, el segundo en calidad de cedido rumbo al Elche, la dirección deportiva del cuadro nervionense tiene por delante una semana que parece vital para el devenir del curso. El Consejo de Administración apostó por las contrataciones de Cordón y Almeyda, por lo que serán responsables si se consuma el fracaso que lleva un par de años rondando al club blanquirrojo. Los despachos y el césped, como siempre, hablarán a final de temporada; aunque el pesimismo parece haberse apoderado de una afición que culpa a la directiva del descenso a los infiernos de su equipo.