Así fue el debut de Rafa Mir en el Elche: un diez con alma de nueve

La primera salida del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes se oficializó al poco de que los hispalenses cayeran en el Nuevo San Mamés frente al Athletic Club. Era obvio que Rafa Mir no entraba en los planes de Matías Almeyda para su equipo, aunque el delantero murciano insistía en que quería conseguir una nueva oportunidad en el club que apostó por él tras los Juegos Olímpicos de 2021. Sin embargo, su rendimiento y sus actuaciones fuera del césped le hicieron ganarse no sólo la enemistad de la grada sevillista, sino descrédito de un Consejo de Administración que no se tomó nada bien el documental realizado tras su salida al Valencia en calidad de cedido el pasado curso.

Esta temporada, el Elche ha sido el equipo que más fuerte ha pujado por el corpulento ariete, que ha debutado con la elástica franjiverde menos de 24 horas después de que se oficializase la operación. Para más inri, el rival en el Martínez Valero era nada más y nada menos que el Real Betis Balompié. Aunque no se esperaba que el murciano pudiera salir de inicio, sí podría pensarse que tuviera algunos minutos en el choque ante el cuadro heliopolitano. Pese a no contar para el técnico bonaerense durante la pretemporada se ha ejercitado como uno más en el verano, por lo que su forma física no se planteaba un impedimento a la hora de debutar.

Almeyda mira al suelo al pasar al lado de Rafa Mir. / Juan Carlos Muñoz

Rafa Mir ingresó al terreno de juego en el minuto 73, sustituyendo a Léo Petrot. En los 18 minutos que estuvo sobre el césped, consiguió dar once toques, seis de ellos pases precisos con un 100% de acierto. No tuvo tanta suerte en el cuerpo a cuerpo, cayendo derrotado en los cuatro duelos que disputó con jugadores del Real Betis. Además de esto, cometió dos faltas y perdiendo el esférico en tres ocasiones. Curiosamente, según el mapa de calor del encuentro, el murciano no estuvo tanto tiempo dentro del área como se pudiera esperar, siendo su área de acción la línea de tres cuartos del costado izquierdo.

El desempeñarse en esta posición aleja al nuevo '10' del Elche de su zona de comfort, aunque es la primera probatura de Eder Sarabia con uno de sus dos fichajes estrella. André Silva, con reconocido pasado en el Sevilla Fútbol Club, también militará durante esta temporada en el Elche, habiendo firmado un contrato que podría prorrogarse durante un curso más si así lo estiman ambas partes. Rafa Mir deberá ganarse el puesto y no lo tendrá nada fácil con el luso, que se ha incorporado este mismo lunes a la disciplina ilicitana tras su paso por el Leipzig de la Bundesliga.