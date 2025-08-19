El Sevilla regresa a los entrenamientos con cuatro bajas y el adiós de Loïc Badé

Tarde movida la del martes 19 de agosto en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Tras su primera derrota en LaLiga, el Sevilla Fútbol Club regresaba a los entrenamientos en las instalaciones de la Carretera de Utrera con varias dudas en el aire. Sin embargo, una de ellas tardó escasos minutos en resolverse. Loïc Badé se ha despedido del resto de la plantilla cuando su marcha al Bayer Leverkusen parece a punto de darse. Tras dos años y medio defendiendo la elástica blanquirroja, el zaguero galo dirá adiós a un club y una ciudad que ha sentido como propias, como así ha hecho saber durante su estancia en la capital andaluza.

Andrés Castrín ha sido otro de los nombres propios de la jornada al recibir un pasillito por parte de sus compañeros. El central, que celebraba tanto su cumpleaños como su debut en Primera División, se ha convertido en uno de los jugadores a seguir del cuadro sevillista. Su buen hacer durante la pretemporada y en el Nuevo San Mamés han hecho a muchos aficionados plantearse si no debería seguir cogiendo más galones en una defensa que se queda a cuadros con la marcha de Badé y las lesiones de Tanguy Nianzou y Ramón Martínez. Además, Dodi Lukebakio y Djibril Sow se han entrenado al margen del grupo como parte de la gestión de cargas.

Adnan Januzaj, en una imagen de archivo. / Europa Press

Las sorpresas han sido los belgas Adnan Januzaj y Stanis Idumbo Muzambo. Ninguno de los dos se han ejercitado con el grupo y causarán baja hasta después del parón de selecciones del próximo 7 de septiembre. Ambos tuvieron minutos el pasado fin de semana frente al Athletic Club, siendo surrealista la situación del exjugador de la Real Sociedad, que no había contado durante la pretemporada para un Matías Almeyda que deberá hacer encaje de bolillos para ver qué once alinea frente al Getafe en la segunda jornada liguera.

Ahora es cuando verdaderamente ha llegado el momento de Antonio Cordón. Con algo más de solvencia económica gracias a la venta de Loïc Badé, y se espera que alguna más importante hasta que cierre el mercado, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club deberá formar una plantilla a la altura de lo esperado que permita, como mínimo, no sufrir tanto como en años anteriores. La marcha del zaguero, que además postulaba a ser uno de los capitanes este curso, hace evidente la necesidad de reforzar la defensa con varios futbolistas, más aún si finalmente los nervionenses se ponen de acuerdo con el Nápoles y la venta de Juanlu Sánchez al cuadro partenopeo llega a buen puerto.