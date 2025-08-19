Tras unos días de fuertes rumores, parece confirmarse la noticia que la afición del Sevilla Fútbol Club venía temiendo: Loïc Badé se marcha de la entidad hispalense rumbo al Bayer Leverkusen. Después de dos años y medio en Nervión, ganando la última UEFA Europa League de la entidad hispalense, el galo será una medida para solucionar los problemas económicos que la azotan. Pese a que aún se desconoce la cantidad oficial, esta rondaría los 30 millones de euros.