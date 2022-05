El sevillismo le da la vuelta con humor al menosprecio del estadio de Mickey Mouse

Haciendo gala del humor propio de la tierra, el sevillismo, incluso desde dentro del club, se ha tomado con humor una frase que quedará en la historia a raíz del menosprecio que Peter Fischer realizó sobre el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "190.000 fans no podrán entrar en el estadio de Mickey Mouse", dijo llevado por la euforia en su arenga a los hinchas del Eintracht su presidente. Y la afición le ha dado la vuelta.

Fue tendencia el día de la final y los días siguientes lo del estadio de Mickey Mouse, que tuvo una inmediata respuesta de José Castro. Pero lo gracioso es cómo incluso el área social del club se ha hecho eco de las solicitudes de la afición de tomar como propio ese presunto menosprecio.

Hay quien lo ha vinculado con aquella tendencia de sentirse yonkis y gitanos, dando la vuelta al insulto.

Uno de los más llamativos realizó un montaje con la famosa avioneta que en los tiempos de José María del Nido, con Manuel Vízcaíno al frente del departamento de marketing, recorría las playas con el lema ¿Nos ves? Seguimos aquí arriba. En este caso, una avioneta de cómic es pilotada por el famoso ratón de Disney.

Algunos hinchas incluso pedían que desde Biris Norte se realizara alguna animación o alguna canción relativa al estadio de Mickey Mouse con motivo del cierre de la Liga. Cabe esperar de todo.

Coño, el tweet se me ha desmadrado 😜Pues nada, como aporte el domingo esos Biris gritando "TODO EL ESTADIO, TODO EL ESTADIO!!!"Y a continuación..."MICKEY MOUSE, MICKEY MOUSE MICKEY MOUSE, MICKEY MOUSEMI-CKE-Y MO-U-SE"Tremendo, lo veo y lloro...

— pakoko (@freepakokoSFC) May 20, 2022

Otro tuitero sevillista hablaba de los nombres que tendrían las gradas del estadio Mickey Mouse, con los nombres de los más populares personajes de Disney. Goofy Alta, Pluto Baja, Minnie Norte...

No sé ustedes, pero el domingo, para el partido #SevillaFCAthletic yo estaré sentado en Grada Goofy Alta, mi primo me ha dicho que él va a Minnie Norte y mi hijo estará en Pluto Baja.Y no saben que le sacamos punta a los q pretenden insultarnos(Yonkigitano, palangana)@SevillaFC pic.twitter.com/jM8Brkauni