Castro: "El estadio de Mickey Mouse tiene seis copas de la Europa League"

José Castro se tomó con humor y buen tono la frase de Peter Fischer sobre que no había cabida para 190.000 aficionados del Eintracht de Fráncfort en el "estadio de Mickey Mouse". "El Estadio de Mickey Mouse tiene seis copas de la Europa League", dijo en Movistar Plus, antes de excusar a su homólogo del Eintracht de Fráncfort, que ganó su segundo título europeo, tras la UEFA de 1980.

La frase ha quedado como una anécdota que será recordada tanto como el triunfo de los alemanes en los penaltis sobre el Rangers. Le trajo suerte a Fischer decirlo, aunque Castro también comprendió el contexto: la arenga del dirigente alemán a los suyos en el Prado de San Sebastián horas antes de la final, bajo un enorme calor y con mucha animosidad y los excesos propios de esos momentos...

"El estadio de Mickey Mouse tiene en el centro del antepalco seis copas de la Europa League. Por lo tanto, es un estadio de Mickey Mouse pero con con seis títulos europeos", dijo ante las cámaras el presidente del Sevilla, obviando que son siete los entorchados continentales pues hay que sumar la Supercopa de Europa en 2006.

Tras la respuesta jocosa, el dirigente utrerano restó importancia al asunto. "Yo creo que son días de tensión, estaba delante de su público, son cosas que hay que perdonar y seguro que no lo ha dicho con esa intención".

Can't believe some people were actually insulting the @SevillaFC @SevillaFC_ENG Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium.It looks a great stadium, so what if it's 43,000 capacity, it's the atmosphere what counts and they're a top club, 6x @EuropaLeague #EuropaLeague champs.#SevillaFC