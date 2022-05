La UEFA y "el mejor escenario posible" para la final de la Europa League

El Ramón Sánchez-Pizjuán vibra con la final de la Europa League, con dirigentes de la UEFA, del Ayuntamiento de Sevilla, como el alcalde Antonio Muñoz, del Betis y también del Sevilla, obviamente.

Monchi ha colgado en Twitter una foto suya en la grada de Preferencia, con polo blanco y gorra negra -como muchos aficionados del Eintrachat- y luciendo una gran sonrisa, sin los nervios que suele tener cuando está en el estadio viendo partidos del Sevilla.

Además, la cuenta de la UEFA en español ha publicado otro tuit en el que habla del "mejor escenario posible" para la final de su segundo torneo continental.

Un comentario que llega como el aceite a las espinacas después de la salida de tono de Peter Fischer, presidente del Eintracht, que calificó el estadio como de Micky Mouse por no dar cabida a sus 190.000 aficionados...

El director general deportivo del Sevilla ha escrito: "Rangers- Eintracht. Final de la Europa League. Espectacular ambiente en la cuna de la Europa League, el Ramon Sánchez-Pizjuan. ¡¡A disfrutar!!".

El alcalde de Sevilla ha intervenido en Movistar Plus para hablar del impresionante ambiente que ha vivido la ciudad y de las medidas de seguridad para que no ocurrieran incidentes, que no han podido ser evitados en algún caso, como la pelea en la Puerta de la Carne entre alemanes y escoceses, al paso de aquellos camino del estadio por una zona en la que estaban cerveceando los del Rangers.