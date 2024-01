El sevillismo orgulloso de Roberto Leal

No es la primera vez que lo hace, pero las intervenciones del periodista alcalareño Roberto Leal relacionadas con el fútbol no tienen desperdicio. El presentador de 'Pasapalabra' no pierde la ocasión en ninguna entrevista de proclamar su sevillismo a ultranza y en esta ocasión lo ha vuelto a hacer en el programa RadioEstadio noche de Onda Cero.

En una entrevista con los periodistas Rocío Martínez y Edu Pidal, Roberto Leal insistía con rotundidad en que "soy más sevillista que futbolero".

Lo argumentaba con un diálogo con su suegro en Madrid, "muy madridista". "Eso me lo dice mi suegro, que soy más sevillista que futbolero. Cuando juega el Madrid, me pasa una cosa, que como él es muy madridista y cuando se enfrenta con el Sevilla a mí no hay quien me aguante. Hago como Rocío en Pasapalabra, busco el VAR, la polémica y entonces yo me voy asomando, pero hay veces que me quito de en medio y me dice que a mí no me gusta el fútbol, que me gusta el Sevilla".

El popular periodista de Alcalá de Guadaíra reiteraba que "me gusta mucho el Sevilla, sobre todo por mi padre, por mi abuelo y eso lo llevo en la sangre".

👨‍👩‍👧‍👦 La pasión por el fútbol que se transmite de generación en generación💬 @RobertoLealG: "Soy más sevillista que futbolero" pic.twitter.com/8VDwIkIxzM — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) January 2, 2024

En ese punto de la entrevista también Roberto Leal hace hincapié en su deseo de inocularle el veneno sevillista a sus hijos. "Aunque han nacido en Madrid, estoy intentando que salgan sevillista. Son muy pequeños, Leo tiene tres años y Lola seis años y medio, pero ya se saben el himno, que eso va en nuestro ADN. El niño, que incluso habla con la lengua de trapo, ya canturrea el himno del Sevilla y la niña se lo sabe perfectamente. De entrada, eso ya es un terreno que he ganado. Tienen sus camisetas, sus bufandas...".

No es la primera vez que Roberto Leal proclama públicamente su sevillismo y ya lo hizo por ejemplo en las vísperas de la final disputada en Budapest contra la Roma, cuando hizo público el recibimiento en el colegio madrileño de sus hijos con el himno de El Arrebato a todo volumen.