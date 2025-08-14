Sigue sin haber acuerdo con el Bayer Leverkusen por Loïc Badé y aparece en escena el Inter de Milán

El caso de Loïc Badé podría dar un giro inesperado. Todo apuntaba a que el central del Sevilla se marcharía al Bayer Leverkusen, que ya negociaba con el club de Nervión. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido el Inter de Milán como posible destino.

Según han informado Sky Sport Francia y La Gazzetta dello Sport, el Inter de Milán ha puesto en la mira en Loïc Badé. El club nerazzurri quiere reforzar la zaga, ya que cuenta con jugadores como Acerbi o De Vrij, que ya tienen una edad y busca frescura en la defensa. Incluso barajan vender a Benjamin Pavard, que tiene ofertas del Galatasaray y podría salir por una cifra entre 15 y 20 millones de euros, algo que sería clave para que pudieran realizar una oferta.

Es cierto que el Bayer Leverkusen ha sido el primero en moverse e incluso ha mantenido conversaciones con el Sevilla, pero todavía no hay acuerdo, ya que el club de Nervión pide 30 millones de euros, una cifra que los alemanes, por ahora, no alcanzan. No obstante, desde el medio francés señalan que los dirigentes del Inter de Milán, con Piero Ausilio a la cabeza, han pedido a Badé y a su entorno que retrasen su decisión lo máximo posible para tener una oportunidad en la operación, ya que, para lanzarse a por el jugador del Sevilla, antes tendrían que hacer algún movimiento. Incluso apuntan que la prioridad del internacional francés sería unirse al finalista de la última edición de la Champions League.

En Italia también se habla de que la otra opción para el Inter es Oumar Solet, con quien ya han tenido contactos en anteriores mercados, aunque también gusta a Conte para el Nápoles. Sin embargo, el defensa de 25 años está siendo investigado desde el pasado mes de mayo por la fiscalía de Udine por presunta agresión sexual, un riesgo que podría hacer que el conjunto nerazzurri se eche atrás y considere a Badé como una opción más segura.