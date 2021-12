La sorpresa sería que el Sevilla fallara

Hablar de Día D en el intenso calendario que impera en el fútbol de la hora es repetirse hasta la saciedad. El curso está plagado de días D, de ahí que suelan perder identidad así que discurre la temporada. Pero hay días y días D, por lo que recalquemos que lo de esta noche en Salzburgo es un día trascendental de cara al balance de este ejercicio que anda en su apogeo. Ganar o ganar es el objetivo y el Sevilla se las avía bien en este capítulo. La poca solvencia mostrada por la tropa de Lopetegui en esta fase de la Champions ha hecho que llegue al último partido con los deberes por hacer. Compactada la clasificación del Grupo G, sólo la victoria le sirve al Sevilla para continuar como equipo de Champions, pero este Sevilla que nunca se rinde tiene archidemostrado que tirarse al callejón no entra en su filosofía de vida. Igualmente suele llevar siempre a cabo lo de ganar cuando perentoriamente no hay otra opción.Y fue con el Salzburgo en Nervión donde empezó todo. Era mediados de septiembre y los austriacos tuvieron la fortuna de tirar tres penaltis y el infortunio de sólo materializar en gol uno de ellos. Noche de penaltis a granel y tablas al final por el gol de Rakitic también desde los once metros. Otro penalti fue fundamental para no perder en la visita a Wolfsburgo, al que ganó en la vuelta en Pizjuán y un empate en Lille cierra el balance de los seis puntos que luce el Sevilla. Hoy le basta el empate a los austriacos para pasar a octavos, lo que hace comprometidísima la cita de esta noche en el Red Bull Arena, pero el hecho de que Austria esté confinada ha desertizado las gradas del estadio. La ausencia de público es una preocupación menos para este Sevilla tan fuerte en el campeonato doméstico y tan dubitativo en el primer torneo continental. De ganar o ganar se trata y el Sevilla está tan acostumbrado a acertar que lo contrario sería sorprendente.