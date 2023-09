El vestuario del Sevilla esperaba a Sergio Ramos desde julio

En el vestuario del Sevilla se habla del fichaje de Sergio Ramos desde el pasado mes de julio, desde el inicio de la primera concentración de la pretemporada en Montecastillo. Así lo han confirmado varios jugadores en diferentes entrevistas que han visto la luz en distintos medios de comunicación durante esta semana, en las que también han ensalzado la figura del ex madridista, su larga experiencia, su capacidad de liderazgo y todo lo que puede aportar al equipo en su regreso.

Ocampos, Suso, Rakitic, Mariano... prácticamente todos los compañeros respetan al de Camas y varios de ellos, de alguna manera, difieren en su versión de la cronología del fichaje el relato que ha defendido el club en esta historia. En su presentación, tanto Víctor Orta como el presidente, José Castro, defendieron que la opción Ramos no se contempló hasta el último momento, y José María del Nido Carrasco también insistió en que, cuando lo negó, era porque entonces no había nada.

“Lo conocemos todos. Yo coincidí con él en la selección y es un tipo diez. En Montecastillo, cuando me enteré, le mandé dos o tres mensajes y me contestó que quería venir. Al grupo le va a ir espectacular. Por su experiencia, cuando miras atrás y ves a Sergio Ramos, es diferente", confesó Suso la noche del miércoles en Canal Sur Radio.

Ello quiere decir que ya en julio (el Sevilla comenzó la pretemporada el día 11 en Jerez de la Frontera) ya se hablaba de la posibilidad de que Sergio Ramos acabara en el Sevilla y que no eran simples rumores. La prueba de esto último es que el gaditano no dudó en mandar mensajes al ex madridista.

Mientras, Lucas Ocampos también reconoce que en el grupo se hablaba de Ramos “en todas las conversaciones”. El argentino ha hablado esta semana para ElDesmarque. Ante la pregunta de si los jugadores sabían que podía a volver, el extremo es claro: “Sí, obvio. Cuando suena un jugador como Sergio, con toda la experiencia que tiene, la clase de jugador que es, por lo que nos puede llegar a aportar como equipo y grupo, en muchas charlas en la mesa sonaba su nombre. Teníamos muchas ganas de que viniera, y no nos confundimos. Estas dos semanas que estamos con él ha aportado ya cosas y es un jugador súper completo para todos”.

Ocampos, además, valora su gran aportación al grupo. “Es un jugador, qué te digo, con la experiencia que tiene y todo lo que ganó, vuelve a su casa, al lugar donde conoce a mucha gente, a jugadores, a parte de los trabajadores… llega diferente. En el fútbol los jugadores se respetan entre sí y más cuando ganaste lo que ganaste y demostraste lo que demostraste. Cuando lo ves entrenar, con la intensidad que entrena, y se está soltando. Cuando se suelte del todo será otra personalidad más fuerte para todos en el sentido de liderazgo. Hoy ya lo es y le estamos dando tiempo para que se vaya acostumbrando y ponga a muchos en orden”.

Rakitic lo visitó en su finca

Uno de los capitanes, Ivan Rakitic, fue clave para el regreso del campeón del mundo. “Necesitamos de él. De calidad va sobrado. Es cierto que para él no ha tenido que ser fácil entrenar solo durante el verano, como él mismo reconoce que necesita duelos, y el parón le ha venido bien, al igual que a todos. Es alguien que transmite mucha fuerza, alegría y sobre todo, compromiso", precisó el suizo-croata en la Ser.

Por último, Mariano Díaz, en una entrevista en Diario de Sevilla, tampoco se olvida de destacar su importancia en un grupo por su carácter competitivo. El hispano-dominicano, además, lo conoce bien al haber estado junto a él tres años en el vestuario del Real Madrid. “Coincidir con Sergio aquí es súper bonito. Yo me llevaba muy bien con él en el Madrid, aparte de lo líder que es. Para mí es especial. Creo que puede ayudar en cualquier equipo, es un líder de vestuario, es un líder en el campo... Estoy muy orgulloso de su llegada”, decía el delantero.

Curiosamente, Mariano jugó de titular el partido de Copa (3-3) en el que Sergio Ramos marcó de penalti y se encaró con los biris... “Recuerdo el gol de Sergio de penalti a lo Panenka, pero no estuve muy pendiente de lo que sucedió. Sergio tiene un amor especial por el Sevilla, siempre nos lo decía, y está muy contento por su vuelta”, dijo sobre su regreso.