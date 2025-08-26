Este año tampoco se antoja fácil para los aficionados del Sevilla Fútbol Club. A menos de una semana de que termine el mercado de fichajes, su equipo ha perdido los dos primeros partidos de LaLiga y todo pinta igual o peor que la pasada temporada. Al finalizar el encuentro, varios sevillistas atendieron a Diario de Sevilla para expresar su malestar tanto con el equipo como con una directiva a la que nadie parece dispuesto a perdonar.