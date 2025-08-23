Penúltimo entrenamiento de la semana para un Sevilla que recibirá al siempre complicado Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Januzaj, Jordán, Idumbo y Ramón Martínez; sumándose a los no inscritos cuya presencia en la convocatoria del próximo lunes está en el aire. Los que sí parece que estarán son los canteranos Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyas salidas a Nápoles y Forest se encuentran estancadas.