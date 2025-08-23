Almeyda, muy pendiente de sus jugadores y con un ojo puesto en las inscripciones
El Sevilla Fútbol Club espera tener una plantilla algo más amplia para el duelo del próximo lunes
Alineación probable del Sevilla para recibir al Getafe
Penúltimo entrenamiento de la semana para un Sevilla que recibirá al siempre complicado Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Januzaj, Jordán, Idumbo y Ramón Martínez; sumándose a los no inscritos cuya presencia en la convocatoria del próximo lunes está en el aire. Los que sí parece que estarán son los canteranos Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyas salidas a Nápoles y Forest se encuentran estancadas.