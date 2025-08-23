El buen rollo de Carmona durante el entrenamiento mientras el Forest aprieta por su fichaje
El lateral visueño es uno de los nombres propios del mercado del Sevilla Fútbol Club
Almeyda, muy pendiente de sus jugadores y con uno ojo puesto en las inscripciones
José Ángel Carmona y el Nottingham Forest se están convirtiendo en una pareja habitual para los aficionados del Sevilla Fútbol Club. El conjunto inglés sigue pendiente del futbolista hispalense, que no parece dispuesto a abandonar Nervión. Mientras tanto, el canterano es uno más a las órdenes de Matías Almeyda tal y como se puede ver en el vídeo, demostrando que está disponible para cuando así lo requiera su entrenador.