José Ángel Carmona y el Nottingham Forest se están convirtiendo en una pareja habitual para los aficionados del Sevilla Fútbol Club. El conjunto inglés sigue pendiente del futbolista hispalense, que no parece dispuesto a abandonar Nervión. Mientras tanto, el canterano es uno más a las órdenes de Matías Almeyda tal y como se puede ver en el vídeo, demostrando que está disponible para cuando así lo requiera su entrenador.