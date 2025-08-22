El vacile de Guido Bonini a los jugadores del Sevilla: "Corred como gente normal que tiene dos piernas"
El preparador físico de Matías Almeyda es el encargado de dirigir los calentamientos que dan inicio a la sesión de entrenamiento
Desde que Guido Bonini llegó al Sevilla Fútbol Club ha sido uno de los nombres que más se han repetido entre la afición hispalense. El preparador físico ha destacado por su intensidad y trato con los jugadores. En la sesión de entrenamiento de este jueves, el argentino no ha dudado en vacilar a la plantilla blanquirroja durante el calentamiento, tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de esta noticia.