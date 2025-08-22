Desde que Guido Bonini llegó al Sevilla Fútbol Club ha sido uno de los nombres que más se han repetido entre la afición hispalense. El preparador físico ha destacado por su intensidad y trato con los jugadores. En la sesión de entrenamiento de este jueves, el argentino no ha dudado en vacilar a la plantilla blanquirroja durante el calentamiento, tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de esta noticia.