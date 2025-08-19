El vídeo viral tras el penalti de Juanlu a Nico Williams: "Hay unos tacos clarísimos en la rodilla"

Hay una expresión popular en Cádiz que dice "que la carga supere a la pena", refiriéndose a que muchas veces es mejor tomarse las cosas a risa antes que seguir enfadándose. Eso debieron pensar tres aficionados del Sevilla Fútbol Club que, tras el encuentro de los suyos frente al Athletic de Bilbao, decidieron emular la acción más polémica del encuentro. En el minuto 35, Nico Williams se internaba por la banda derecha del cuadro hispalense cuando, tras un leve contacto con Juanlu Sánchez en el que al delantero se le salió la parte trasera de la bota, cayó al suelo dentro del área sevillista. Hernández Maeso decretó pena máxima ante el asombro y la indignación tanto de los jugadores como de la hinchada hispalense que se encontraba viendo el partido, ocasión que el ariete vasco no desaprovechó para poner a los suyos por delante.

Tras el encuentro, tres sevillistas decidieron replicar la jugada de forma irónica. Uno de ellos, con camiseta del Athletic y espaguetis en la cabeza simulando ser Williams, caía a la piscina después de que un segundo con la elástica del Sevilla rozase la parte del talón con el dedo. El que ejercía de árbitro es llamado por el VAR para ver el contacto, que son "unos tacos clarísimos en la rodilla", a lo que responde haber visto "contacto claro", por lo que decreta el penalti. Sin duda, una forma de reírse de la situación que se vivió en el Nuevo San Mamés después de que todo se tornase en tragedia cuando los bilbaínos terminaron por decantar el encuentro a su favor rondando el minuto 80 del encuentro.

Las palabras de Lucien Agoumé tras el encuentro fueron la única protesta por parte del Sevilla Fútbol Club tras la más que cuestionable actuación arbitral de Hernández Maeso en esa acción. Los que no se han quedado callados en redes sociales han sido los aficionados del conjunto blanquirrojo, que ven cómo su equipo sigue sumando estadísticas negativas desde los once metros. En el pasado curso liguero, los hispalenses fueron castigados en seis ocasiones con la pena máxima encajando cinco de esos lanzamientos, mientras que se le pitaron tres penaltis a favor consiguiendo anotar dos de ellos.