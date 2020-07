Mascarillas que no sirven contra el Covid: guía con las 100 que no cumplen requisitos

De la práctica ausencia en cualquier farmacia o supermercado a disponer de una oferta apabullante. El mercado de las mascarillas pasó de ser minoritario a estar desabastecido, y de ahí a convertirse casi en un objeto de moda. Ha evolucionado como la situación de la pandemia del coronavirus en un país que se las vio y se las deseó para surtir a sus propios profesionales (tango sanitarios como del resto de servicios públicos) y que poco después lo convirtió en un elemento de obligado uso en determinadas circunstancias.

Los continuos brotes de la enfermedad en distintos puntos de España, también en Andalucía, han propiciado que las propias comunidades autónomas terminen convirtiendo las mascarillas en un objeto esencial y de consumo obligatorio, y con ello vienen inevitablemente los peligros de una oferta claramente excesiva y diversa en la que hay poca seguridad acerca de lo que se compra y su utilidad real.

En cualquier caso, y pese a lo que pueda parecer, sigue habiendo escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) frente al virus que dispongan de marcado CE reglamentario, por lo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha determinado que, de forma excepcional y temporal, en determinados supuestos puedan aceptarse EPI sin este marcado.

Esto ha generado la aparición de mascarillas “aparentemente asimilables a FFP2 o FFP3, en gran medida procedentes de China, que en ocasiones ofrecen serias dudas sobre su eficacia protectora debido a la dificultad de verificar su idoneidad respecto a las especificaciones técnicas actualmente aceptadas”, como asegura el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), que ha elaborado una guía de mascarillas no conformes, esto es, que han sido objeto de la publicación de alertas relativas a su no adecuación respecto a los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425.

El listado está compuesto 95 mascarillas expresamente notificadas como no conformes mediante alertas publicadas por fuentes oficiales y otras 18 de las que también se han emitido alertas a nivel nacional, aunque aún sin publicarse. Las tablas incluyen numerosos datos sobre cada mascarilla no adecuada, como la marca, las razones que ha motivado la calificación de no conforme, el tipo de embalaje, el país de procedencia y las imágenes de cada una de ellas para una identificación más sencilla, entre otras cosas.

En la guía aparecen tanto mascarillas de uso más ‘profesional’, de tipo quirúrgico y FFP2 o FPP3, pero también muchas otras higiénicas, incluso para niños, que se venden en grandes bazares online y offline como adecuadas para una protección que en realidad no tienen.

Algunas de las marcas que aparecen son Daddy Baby, LikeLove, NEP, varias falsificaciones de la prestigiosa marca 3M, ZT Homes, EMI TOOLS, DUST MASK, Climax, Sinpul, las supuestas mascarillas ‘safe’ para niños de la marca Jtrip o Protekcia, entre otras muchas.