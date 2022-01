Bill Gates da su pronóstico sobre el final del covid

Bill Gates se encuentra entre los 25 mayores líderes del mundo en plena pandemia. El fundador de Microsoft avisó hace siete años ya el riesgo de pandemia y cada vez que habla el mundo se detiene a escuchar sus reflexiones. "Hay que ir pensando en la próxima pandemia", confesó a principios del año pasado. Para este 2022 sus nuevas predicciones son alentadoras. Las últimas, a través de una charla en redes sociales con Devi Sridhar, directora de Global Health Governance y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, adelantan su pronóstico sobre el final del covid. El mismo Bill Gates acaba de ofrecer un resumen de dicha conversación a través de su perfil de twitter.

ICYMI here’s a recap of my conversation with @devisridhar. We chatted about this pandemic, how to prevent the next one, and a few things in between. https://t.co/UKOGoXm9EL