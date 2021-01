Clece aprovecha las nuevas tecnologías y continúa su política de contratación

Clece, la empresa de personas para personas, continúa apostando por el trabajo de calidad incluso en la pandemia que nos ha acontecido. De hecho, desde marzo, "se han realizado más de 20.000 altas, con sus procesos de selección correspondientes", explican desde la empresa.

Para estos procesos, el equipo de selección ha realizado un ingente esfuerzo para adaptarse a la situación, eliminando incluso por completo las entrevistas presenciales y realizando todas de manera telemática (por videollamada). A este respecto, Almudena García, técnico de Selección en la Delegación Oriental de Clece, explica que las personas entrevistadas no estaban habituadas, por lo que todos, asegura, “nos hemos tenido que alfabetizar digitalmente". En esa línea, se han realizado "diversos talleres de entrevistas por videoconferencia para dar luz a la propia situación que, a través de una pantalla, seguí siendo muy fría". Sin embargo, poco a poco, "hemos ido haciendo nuestra esta circunstancia y la hemos convertido en fortaleza".

Además, apuntan desde la empresa, ha existido una gran predisposición de los candidatos para adaptarse a esta situación, incluso aquellos que, por la naturaleza de su trabajo, tenían un perfil más analógico. "Han accedido con toda normalidad a esta nueva modalidad de entrevistas", insisten.

Ferias virtuales

En los últimos meses, el equipo de selección tampoco ha parado su actividad normal, acudiendo, como es habitual, a ferias de empleo para captar talento, hacer recepción de CV, y compartir buenas prácticas con otras empresas. Estas ferias han sido virtuales, por lo que todo el equipo tiene su propio avatar con el que acude a dichos eventos que son los mismos que, anteriormente, eran presenciales.

Aunque no se ha podido tener la cercanía del "tú a tú", según Almudena García, han dispuesto de un "stand" digital donde las personas interesadas "acudían como si fuera una cita de empleo, nos preguntaban por nuestras ofertas, dejaban el CV, etc.". En dos horas y, pese a que no se puede tener esa cercanía, "ha sido una maravilla, porque la experiencia es muy práctica y visual para todo el mundo”, apunta. García lleva muchos años con el tema de selección y, para ella ”es estresante pero muy enriquecedor porque, más allá del encierro, nuestra plataforma –con videoconferencias, talleres...–, ha podido ayudar a personas que no tenían trabajo". Además, Clece también ha tenido presente "a las personas que estaban en su misma tienda o en un restaurante propio y, de la noche a la mañana, se han encontrado sin nada. Nosotros les hemos ayudado a reciclarse con formación de calidad y han tirado hacia delante siendo conscientes de que la situación se puede superar".

Colectivos vulnerables

Además, durante estos meses, la contratación de colectivos vulnerables no se ha visto mermada –Clece tiene más de 900 empleados en la Dirección Regional Sur pertenecientes a estos colectivos– y ha continuado al ritmo que Clece tenía planificado antes de la crisis: se han seguido contratando personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, jóvenes y mujeres víctimas de violencia de género.

Clece ha desarrollado una fuerte política de protección a sus empleados, durante estos meses, a través de la prevención, destacando la medida de la realización de test a todos ellos. Por ese motivo, ha sido fundamental la contratación de personal de enfermería para cubrir el máximo de zonas posible. "La dificultad de esto reside que, ante la gran demanda de este perfil por el SAS, ha sido complicado poder cubrir todas las vacantes", explican.

Aumento de demanda De enfermeros/as y profesionales de limpieza y desinfección hospitalaria

Sin embargo, para Gabriel Vázquez, responsable de Recursos Humanos en la Dirección Regional Sur, "se encuentra en nuestro principio rector darle prioridad, en nuestra política de selección, a los colectivos vulnerables". En este periodo de pandemia, además de adaptarse a las nuevas tecnologías, han tenido dificultad para encontrar personal para residencias y servicio de ayuda a domicilio pero, enfatiza Vázquez, "hemos apostado siempre por esos colectivos".

Asimismo, en tiempo de pandemia y con miedo al coronoavirus, han tenido una gran afluencia de personas que querían que trabajar en lugares de cierto riesgo como es la limpieza de hospitales. No obstante, aclara, "nuestra políticas de Riesgos Laborales tienden a riesgo cero, con todas las medidas higiénicosanitarias y EPIs".

Se diría, concluye Vázquez, que tanto Clece como los candidatos, "nos hemos superado en tiempos de crisis adaptándonos a los nuevos requerimiento tecnológicos y de cualificación profesional. Una barrera que hemos salvado en tiempo récord y que ha sido la clave de éxito para atender esta situación que hemos vivido".