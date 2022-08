La Comisión Europea prohíbe el uso del dióxido de titanio como aditivo alimentario

Con el fin de aumentar el atractivo y la duración de los alimentos se les añaden aditivos. Además, evitan la contaminación de los alimentos por microorganismos como las bacterias, impidiendo las toxiinfecciones alimentarias, y permiten mantener la calidad nutritiva de un alimento. Cada aditivo tiene una propiedad y origen particular, y su nomenclatura está formada por la letra E seguida de tres números.

Uno de los aditivos más usados es el dióxido de titanio, también conocido por E171, muy frecuentemente empleado en la industria alimentaria por sus propiedades blanqueantes y opacitantes, y suele estar presente en golosinas, chicles, productos con chocolate... tal y como explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), procedió a un análisis y, tras evaluarlo, determinó hace unos meses que el uso de E171 no era seguro. Indican que no supone un riesgo inminente para la salud, pero recomiendan que se evite su uso ya que "no puede establecerse una ingesta diaria admisible".

Fue en noviembre de 2021 cuando la Comisión Europea propuso prohibir el uso del dióxido de titanio como aditivo alimentario. La propuesta fue respaldada por todos los países de la UE. Y, "una vez cumplido el plazo para adaptar los productos a la normativa, ya no podrán ponerse en el mercado productos que contengan este aditivo", confirma la OCU. El plazo finalizó el lunes y a partir de entonces los alimentos no pueden contener el E171, aunque, los que hayan salido al mercado no se retirarán, sino que se conservarán hasta que finalice su vida útil. Y es que, la Comisión ha permitido hasta el 7 de agosto un plazo de seis meses para que pudiesen cambiar la fórmula de los productos que contenían hasta entonces el aditivo.

Tal y como confirma el informe realizado en 2021 por EFSA, "no hay motivos para usar el dióxido de titanio: solo tiene una función estética, sin que haya ninguna razón técnica que avale su necesidad y su seguridad no está demostrada".

Para qué sirven los aditivos según su nomenclatura

Según los números que sigan la letra, el aditivo tendrá una u otra función: