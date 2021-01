Consejos para superar la cuesta de enero

Bertolt Brecht, Dramaturgo y poeta alemán, creador del denominado teatro épico, dijo que "la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer". Pues bien, el fatídico 2020, por suerte, ya no está y 2021 empieza a dar los primeros pasos. en esta andanza que acaba de comenzar el primer escollo está en la pendiente de enero, un mes que tiene mil y un agujeros que tapar debido a los gastos que se han tenido en las fiestas navideñas.

Los niños felices y los "Reyes Magos" llorando pero todo sea por la sonrisa y la alegría de los más pequeños. En plena crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, muchos se replantean ahora la fórmula perfecta para salir de este bache de treinta días y alguno más que hace que los cinturones deban apretarse lo máximo posible. Miles de fórmulas y consejos que, al fin y al cabo, pueden servir de orientación pero si en las dietas hay que cerrar el "pico", para ahorrar en enero lo mejor es no tirar de cartera.

Una cuesta de enero algo más llana

La realidad es la que es y hay personas que no gestionan muy bien la escasez de recursos. Como todo en la vida, las vacas flacas pasarán y este año no hay gastos de farolillos. Aún así, ahí van una serie de recomendaciones que harán mucho más llevadera esta cuesta de enero: