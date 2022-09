Los erasmus españoles en Italia continúan su agonía

Desesperados, engañados y sin piso. La agonía de los erasmus españoles en Italia continúa. La ilusión de vivir un año en otro país, conocer gente nueva, otro idioma y otra cultura, se puede ver desahuciada por la falta de alojamiento en el país transalpino.

Pese a llevar varios meses en busca de un piso, encontrar casa en Italia no es una tarea sencilla. Mercedes Pemán y Claudia del Real, dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, son otros dos ejemplos de más de un centenar de afectados. Se encuentran en Roma, donde llegaron el pasado sábado y siguen sin piso. Acogidas por unas amigas que sí encontraron alojamiento, la frustración se ha apoderado de ellas, aunque no cejan en su empeño. "No me planteo de momento volver. Me lo dice todo el mundo, pero prefiero no pensarlo y seguir intentándolo. Es una situación de frustración, mucho agobio y, sobre todo, rabia porque es una experiencia que nos habíamos planteado para disfrutarla y ha sido llegar y estar sufriendo, pero mantenemos la esperanza", sostienen.

Desde que aterrizaron en suelo italiano tuvieron problemas. "Estamos investigando a tope, pero seguimos igual. No avanzamos nada", afirma Mercedes. "Estamos en un bucle porque cuando creemos que ya tenemos algo, al final nada, no nos sale", añade Claudia. Y es que, muchos de los estudiantes españoles en Italia aseguran estar siendo víctimas de engaños e incluso estafas. "Las pocas inmobiliarias que te atienden y te conceden visitas, acaban diciéndote al final que no, que la casa ya ha sido alquilada, que si tus padres no son italianos no pueden alquilar... te van poniendo problema tras problema para no decirte que sí", apuntan.

Las jóvenes también denuncian los intentos por sacarles dinero mediante estafas o con precios y condiciones "abusivas". "La media está en unos 600 euros por inquilino, pero te están pidiendo pagar el año entero por adelantado, pagar fianzas, gastos de suministros... Sumándolo todo, es imposible.", realatan las estudiantes.

Desde la Universidad de Roma III, donde tienen concedida la beca Erasmus, tampoco ofrecen ayuda. "Nada, nos han pasado una web en la que podemos ver algunas inmobiliarias, pero el problema es el mismo", apostillan.

A nivel nacional son decenas los españoles que a lo largo y ancho de Italia se han sentido discriminados en las inmobiliarias por ser erasmus españoles y que no han encontrado alojamiento por la escasa oferta y los precios abusivos. Fuentes del Ministerio de Universidades ya han comenzado a recopilar información sobre estos a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y muchas universidades como desde España están gestionando la atención de sus alumnos para evitar que pierdan la beca o se queden definitivamente sin un alojamiento.