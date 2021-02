Cruzar las gomas de las mascarillas favorece la filtración del aire y disminuye su eficacia

Ha pasado casi un año desde que se iniciara 'oficialmente' la pandemia por coronavirus en España y el debate sobre qué mascarilla es mejor para la población general sigue presente. Sin embargo, vale con darse una vuelta por la calle para comprobar que más allá del tipo de mascarilla que se use, lo más importante para proteger y protegernos es usarla correctamente. Si no se ciñe bien al rostro, da igual que sea FFP2, higiénica o quirúrgica...no será efectiva. Ni por debajo de la nariz, ni en el brazo de adorno, ni cruzando las gomas de las mascarillas, como últimamente se está poniendo 'de moda' para evitar mayor presión en la cabeza. Expertos como José Luis Jiménez advierten que esta práctica habitual favorece la filtración del aire y disminuye la eficacia de la mascarilla.

ATENCIÓN a este error muy importante con las gomas de las mascarillas quirúrgicas. (que ya no sellan muy bien de por sí. Pero con las gomas de esta manera, aumentamos muchísimo la cantidad de aire que entra y sale sin ser filtrado) https://t.co/SzgPFYMO9J

El debate está servido. Hay quienes consideran que existe un término medio entre cruzar las gomas y resignarse a que la mascarilla nos incomode. En este caso la táctica sería no cruzar las gomas, pero sí hacer un nudo en las puntas para acortar la goma y que se fije con mayor comodidad al rostro.

Todas las mascarillas (quirúrgicas, ffp2...) se me caen. Desde el principio de la pandemia hago esto 👇 para que me queden bien ajustadas a la cara. Es un simple nudo al final de la goma. Así quedan un poco más cortas y la mascarilla no se mueve pic.twitter.com/K4J1oAQlpE