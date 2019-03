Dimite un cardenal francés por encubrir a un sacerdote pederasta

El cardenal francés Philippe Barbarin, uno de los prelados con más poder y adalid de las tesis más conservadoras en el seno de la Iglesia católica, dimitió tras ser condenado en Francia por haber ocultado durante años casos de pederastia en su diócesis de Lyon.

Sentenciado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar un euro simbólico a las víctimas, el cardenal anunció que en los próximos días presentará su renuncia al Papa.

Los abogados de Barbarin anunciaron que recurrirán la sentencia, que consideran que "hace portar a un solo hombre el peso de todas las sospechas que pesan sobre la Iglesia". Los jueces consideraron probado que el cardenal conocía los abusos denunciados por numerosas víctimas del padre Bernard Preynat, capellán de campamentos de scouts en los años 70 y 80.

Los jueces no tuvieron en cuenta las alegaciones de que muchos de esos hechos habían prescrito y que no había elementos suficientes para dar por sentados otros, argumentos también abrazados por la Fiscalía, que no pidió pena alguna contra el cardenal.