Emilio Morenatti logra el segundo Pulitzer.

La Universidad de Columbia ha anunciado este lunes los ganadores y finalistas de los Premios Pulitzer 2023.Periodistas y fotógrafos que han trabajado para cubrir la Guerra de Ucrania han centrado los prestigiosos reconocimientos a la labor del periodismo en el ámbito internaiconal.

Entre los reconocimientos destacan dos fotoperiodistas españoles, Emilio Morenatti y Bernat Armangué, ambos del equipo de la agencia AP. Con una fuerte vinculación con Andalucía, Morenatti logró su primer Pulitzer en 2021 por una serie de instantáneas "conmovedoras" que "adentra al público en las vidas de los mayores de España" que se enfrentaban a la epidemia, según informó el jurado de los premios.

We just won The Pulitzer Prize in Breaking News Photography for our coverage of Ukraine. Proud to be part of this @AP team @BernatArmangue, @felipedana, @RodrigoabdAbd, @NMofty, @EvgenyMakloleta and @VadimGuirda and the great AP editors @EFM1959 and @BennySnyderAP. pic.twitter.com/LOBagQ7RDg — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) May 8, 2023

Medios de EEUU

La agencia estadounidense Associated Press (AP) se ha llevado llevó el premio principal -el de Servicio Público- por el trabajo de sus periodistas durante el sitio de la ciudad de Mariupol y el de Fotografía de Noticias de Última Hora por la labor de sus fotógrafos en las primeras semanas del conflicto.

Entre los distinguidos este año figuran también otros grandes medios estadounidenses como The Wall Street Journal, por un trabajo de investigación sobre conflictos de intereses en agencias federales; The New York Times, por su cobertura en Ucrania, y The Washington Post, por las informaciones de una de sus periodistas sobre las restricciones al derecho al aborto.