Facebook, Whatsapp e Instagram vuelven a estar operativos tras más de seis horas de 'apagón'

Facebook ha restablecido este martes de madrugada parcialmente sus servicios (Instagram, WhatsApp, Messenger y la propia red social) tras más de seis horas en las que estos estuvieron inoperativas.

"Facebook vuelve a funcionar en Nigeria", "El mío funciona desde Nueva York", indicaban algunos internautas en el portal especializado en caídas de internet Downdetector, aunque otros explicaban que todavía no habían podido recuperar el servicio.

Por su parte, la empresa indicó en un mensaje en Twitter que sus aplicaciones y servicios "ya vuelven a estar online" y pidió disculpas "a la gran comunidad de gente y negocios en todo el mundo" que dependen de ellos.

We’re coming back online! Thank you all for your patience and we sincerely apologize to everyone affected by the outage. https://t.co/0ivNTHJ9wd