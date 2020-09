Homeschooling: qué opciones hay para estudiar en casa en España

El homeschooling se trata de una opción alegal en España a través de la cual algunos padres deciden que quieren educar a sus hijos en casa. Esta preferencia se impuso de manera obligada a principios de marzo en nuestro país con el estado de alarma y el cierre de los centros educativos con el fin de evitar la expansión del coronavirus.

Las familias homeschoolers sopesan que este nuevo contexto -sobre todo ante un curso pendiente del progreso de la pandemia- es "beneficioso" para avanzar en la regulación de esta modalidad de educación.

Para ello, la Asociación para la Libre Educación (ALE) se erige en España "como un lugar de encuentro, reflexión y ayuda para todas las familias que eligen educar sin escuela y para todas las personas afines a nuestra búsqueda de una alternativa educativa basada en la libertad".

Desde ALE, creen que el Estado debería garantizar un abanico amplio de opciones educativas públicas, gratuitas y universales, y facilitar el acceso a otras opciones y a otros modelos educativos, incluida la educación en el hogar. De hecho, están trabajando continuamente por el reconocimiento de esta opción -"meditada y responsable", aseguran- por parte de la Administración.

Contexto adecuado

En base a las circunstancias actuales, los seguidores de esta teoría pedagógica consideran este momento el mejor para avanzar en la aceptación de esta modalidad de educación en nuestro país que, no obstante, está completamene aceptada en otros ámbitos de la Unión Europea, donde se percibe con muy buenos ojos la implicación de los progenitores en la educación de los más pequeños.

Mientras el homeschooling se va afianzando progesivamente, surgen paralelamente proyectos que pueden ayudar a esos padres que no quieren delegar totalmente la educación de sus hijos e hijas. Ejemplo de ello sería Pedagogía Blanca, que disponen de asesoría personalizada y, al mismo tiempo, ayudan a los padres, madres y educadores a comprender mejor a los niños. Para ello, aclaran, "hay que transmitirles confianza, tratarlos con paciencia y amor y descubrirles que aprender es un proceso divertido y lleno de alegría. La relación con tus hijos o alumnos será como siempre has deseado y ellos desarrollarán sus talentos y su creatividad".

Sus cursos, programas, másteres y talleres, presenciales y online, están dirigidos a padres y madres con cualquier tipo de formación previa, educadores, maestras, profesionales de la Psicología y la Pedagogía y, en general, "a cualquier persona interesada en profundizar en la educación respetuosa y en obtener herramientas prácticas, concretas, actualizadas y aplicables desde el primer día".

Acceso a las titulaciones

Muchas familias se estarán preguntando que, en el caso de que la educación reglada se imparta en casa, cuál es la manera para acceder a las titulaciones obligatorias. Desde la ALE así lo explican.

ESO

Se puede realizar la matrícula para cursar 3º o 4º de la ESO en un centro homologado y, de esa forma, obtener dicha titulación. En este sentido, hay que tener en cuenta que cada región fija un procedimiento diferente para el alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo.

Pruebas libres graduado ESO

Se puede obtener el graduado de la ESO presentándose a las pruebas libres a partir de los 18 años o accediendo a los centros de Educación Secundaria para Adultos (ESPA), a los que también se puede acceder con 16 años y un contrato de trabajo.

Es necesario revisar los requisitos de cada Comunidad Autónoma puesto que, en algunas de ellas, no es posible presentarse si no se ha estado matriculado en algún centro homologado en los últimos dos años. Cabe la posibilidad, no obstante, de poder realizar el examen en otra región que no sea la de residencia.

Ciclos Formativos

Se puede entrar en el sistema educativo reglado mediante las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio a los 17 años o de Grado Superior a los 19 años.

Pruebas de acceso a la Universidad

Se puede realizar las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o directamente a la universidad mediante la matriculación en la Open University (una de las mejores universidades públicas británicas) o en otras universidades presenciales británicas o norteamericanas (muchas de ellas disponen de una cuota para homeschoolers).

Escuelas a distancia

Desde el 2016, en España no se puede contar con las convalidaciones tras cursar estudios en alguna escuela a distancia extranjera, aunque esos estudios podrían convalidarse en otros países de residencia, en los que cuentan con plena validez, siempre y cuando se haya residido en ellos durante la realización de los estudios.