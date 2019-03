Ikea retira un pastel de chocolate por ser peligroso para los alérgicos a la leche

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha procedido a retirar una serie de pasteles de Ikea llamados Sötsak Skumtopp, que están fabricados con malvavisco suave y que están cubiertos de cacao bajo en grasa.

Según explican en su página web, la alerta se ha emitido debido a que la etiqueta que no contempla el ingrediente "leche".

El producto afectado se presenta en cajas de seis unidades con fechas de consumo preferente entre 2019-03-12 y 2019-04-18.

Este producto ha sido comercializado en España, tanto en la Península como en Canarias y Baleares, pero no se dispone de un listado concreto de comercios que lo hayan comercializado.

La recomendación es que los alérgicos o intolerantes a la leche que hayan comprado el producto, no lo consuman. Indican igualmente que para los no alérgicos o tolerantes de los lácteos no existe ningún tipo de problema.

El producto afectado ha sido comercializado únicamente en tiendas IKEA. La distribución se ha realizado en España (tiendas IKEA de la Península de las Islas Baleares y Canarias), Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, Suiza, Reino Unido, pero aún no se dispone del listado detallado de las tiendas afectadas. El producto ya está siendo retirado del mercado.