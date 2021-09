Imserso 2021: últimos días para solicitar plaza en balnearios

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha convocado plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo del Imserso. El plazo de presentación de solicitudes de participación en dicho programa, plazo concluye el 1 de octubre de 2021.

En total, han sido 57.565 las plazas convocadas para participar en el Programa de Termalismo. Para inscribirse en la convocatoria, además de reunir los requisitos, únicamente hay que acceder a la sede electrónica del Imserso a través de este enlace. La sencillez, rapidez y seguridad de la tramitación de la solicitud de forma online está garantizada.

Además, desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales han anunciado que, con el objetivo de simplificar trámites, se remitirán comunicaciones personales a todos aquellos solicitantes que, reuniendo los requisitos de la convocatoria del año anterior, tengan sus expedientes completos.

Aquellos que deseen solicitar una plaza deben saber que uno de los requisitos es poder valerse por sí mismo para realizar actividades diarias

Requisitos para acceder a la convocatoria

Según ha recogido la legislación vigente, para ser solicitante de dichas plazas hay que, en primer lugar, ser residente en España y encontrarse, al menos, en uno de los siguientes supuestos:

Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social español.

español. Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

de edad. Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo , con sesenta o más años de edad .

, con . Ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años.

Además, los candidatos a este tipo de plazas deben poder valerse por sí mismos a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Cancelación y/o renuncia a la plaza

Existe la posibilidad de que, una vez adjudicada la plaza y abonada la plaza, el beneficiario no desee y/o pueda acudir. En dicho caso, no se devolverá ni el importe de la reserva ni el importe de la plaza como tal. No obstante, antes de reservar la plaza es posible renunciar a ella sin coste alguno.

Por otro lado, también cabe la posibilidad de que el abono de la reserva de la plaza no se complemente a tiempo, lo que conllevaría la pérdida de dicha adjudicación. Lo mismo ocurriría si no se pagara la estación termal.