Incertidumbre sobre los efectos de la covid-19 en la fertilidad a largo plazo

Desde que el Covid-19 llegara oficialmente a las vidas de todos en marzo de 2020, las noticias sobre sus efectos secundarios no han cesado de llenar los informativos. Lo cierto es que, cuanto más se le investiga, parece tener mayores perjuicios para la salud humana.

Por las múltiples variaciones y efectos que ha demostrado, son muchas las personas que se han llegado a cuestionar la capacidad del novedoso virus a la hora de interferir en la fertilidad, un campo sobre el que todavía no hay grandes evidencias demostradas.

En este sentido, es importante mencionar que el SARS-CoV-2 no penetra dentro de los espermatozoides ni de los óvulos y, por tanto, no es transmisible de los padres a los hijos, ni a las parejas de las personas infectadas durante la fecundación in vitro.

A partir de estas certezas, un estudio publicado por el doctor Jan Tesarik, director de la clínica MARGen de Granada, anima a las parejas con problemas de fertilidad a no retrasar sus esfuerzos para alcanzar el nacimiento de niños mediante las técnicas de reproducción asistida.

Posible incidencia del Covid en la fertilidad

Sin embargo, aunque los espermatozoides y los óvulos no pueden ser atacados directamente por el virus, hay otros tipos de células, tanto en el testículo como en el ovario, que sí que pueden ser infectadas, lo que puede disminuir el potencial fecundante de los espermatozoides y de los óvulos.

De hecho, las células del testículo y del ovario que son vulnerables a la infección están involucradas en varias funciones directamente relacionadas con el desarrollo de los espermatozoides y de los óvulos, tales como su abastecimiento con sustancias nutritivas, la eliminación de los productos residuales de su metabolismo y la producción de las hormonas que regulan su desarrollo.

Como se había señalado anteriormente, actualmente existen muy pocos estudios que hayan analizado los efectos indirectos de la Covid-19 sobre la capacidad fecundante de los espermatozoides y de los óvulos de las personas que en algún momento se infectaron. Particularmente, se desconocen los efectos de la infección a largo plazo, un problema que preocupa a las personas que ya sufrían algún problema de fertilidad

El doctor Jan Tesarik ha lanzado una iniciativa sobre este tema a nivel mundial, con el fin de evaluar la capacidad reproductiva de las personas afectadas por la Covid-19. Así, el doctor Tesarik coordinará un número especial de la revista científica Frontiers in Reproductive Health, en el que investigadores de diferentes países abordarán los temas actuales relacionados con los efectos de la Covid-19 sobre la fertilidad.

Los diferentes estudios tratará temas como el condicionamiento por diferentes patologías, posibles diferencias entre diferentes variantes del virus en cuanto a sus efectos sobre la fertilidad, posibles efectos a largo plazo de sobre la calidad de los espermatozoides en los hombres y una posible relación entre la Covid-19 y el inicio de la menopausia en las mujeres.