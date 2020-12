La vacuna del coronavirus desarrollada en España se muestra "más potente y eficaz" que las actuales

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que, a marchas forzadas, se busque una vacuna que acabe con un problema que ha dejado miles de muertos y que está haciendo que nuestras vidas carezcan de la libertad que antes atesorábamos.

En este sentido, Luis Enjuanes, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y conocido por dirigir el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, ha hablado con Niusdiario sobre la actualidad del virus y la vacuna que está llevando a cabo el equipo de científicos que lidera.

Casi cuarenta años estudiando este tipo de agentes externos y que justo antes de su jubilación han querido ponerle una última prueba de fuego, la más dura que recuerda.

Carrera contra el coronavirus

Son muchas las grandes farmacéuticas que están copando la actualidad sanitaria. Moderna, AstraZeneca o Pfizer, están siendo ya sinónimos de esperanza pero la ciencia española llegará a finales de 2021 pisando fuerte con una vacuna que "es completa, muy potente y, con una sola dosis, ha demostrado que da una inmunidad esterilizante. Eso, otros no lo pueden decir", afirmó Enjuanes.

Para el virólogo, es fundamental que las farmacéuticas se apoyen entre ellas y que, aunque salgan diversas vacunas, se haga un esfuerzo común ya que "no son perfectas, hay que mejorarlas". Además, Enjuanes hace mucho hincapié en la inmunidad esterilizan, una característica que sí ofrece su trabajo.

La vacuna española contra la Covid-19

"Nuestra vacuna, cuando la hemos evaluado en ratones transgénicos humanizados, hemos visto que quedan inmunizados, incluso administrando dosis letales del virus. El virus es neutralizado en la puerta de entrada. Eso no ocurre con ninguna de las tres vacunas que hay ahora".

Es fundamental que salgan este tipo de medidas con antelación, pero hay que seguir trabajando para conseguir que la persona vacunada sea "una persona que ya no reparta el virus, que no lo disemine" y, a ese punto, aún no se ha llegado.

Aún así, Enjuanes afirma que sí se llegará con la vacuna en la que trabajan que ha demostrado tener "inmunidad de más alto nivel, que no necesite dos dosis y que proteja muy bien en las mucosas de entrada, que es donde más se necesita". Además, su método de uso es mucho más directo; intranasal y de una sola dosis.

La vacuna del equipo de trabajo de Luis Enjuanes llegará a finales de 2021. Por aquel entonces, puede que el coronavirus sea un problema casi erradicado si los tratamientos actuales son efectivos. Aún así, el experto cree que eso no es una mala noticia, todo lo contrario, pero se debe seguir investigando porque "va a venir otra epidemia. Periódicamente hay epidemias de coronavirus".

El valenciano ha querido ser realista en este sentido aunque no ha especificado cuándo puede suceder otro problema de este calada. "Lo único que se puede asegurar del todo es que va a venir otra epidemia de coronavirus. Constantemente aparecen coronavirus en animales, muy peligrosos para la alimentación y que son un peligro también para las personas. En cuatro o cinco años aparecerá otro. Estamos seguros".

No hay que tener miedo a vacunarse

Luis Enjuanes cree que su vacuna será más eficaz y potente, pero las actuales que ya están en práctica, "son muy seguras, porque no pueden evolucionar, aunque su potencia sea más reducida". Por último, aunque hay mucha gente que espera la llegada de su antídoto, él no lo duda y ha afirmado que "Yo, desde luego, si me dan la oportunidad de vacunarme con alguna de las otras, me vacunaría enseguida".

Ahora bien, duda de la información vertida por China y Rusia; "siempre que sea una vacuna aprobada por las agencias reguladoras del mundo occidental, eso sí. Porque esas dan la información. Las chinas y la rusa, en cambio, no están liberando toda la información que se necesita para poder evaluarlas".