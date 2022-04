Caso Madeleine McCann: habla un amigo del principal sospechoso

A punto de cumplirse quince años de la desaparición de Madeleine McCann en el Algarve portugués aún no ha podido esclarecerse su caso, que dio un giro inesperado a principios de este año 2022. Todas las miradas están puestas en Christian Brueckner, que se encontraba en la zona cuando la pequeña de 3 años desapareció mientras dormía junto a sus dos hermanos en su habitación. Sus padres cenaban con unos amigos apenas a 60 metros sin ser conscientes de que Brueckner llevaba años entrando en varios apartamentos de Praia da Luz para hacerse con dinero, joyas, pasaportes...y también cuenta con un largo historial de crímenes sexuales. Recientemente se ha filtrado el contenido de los escalofriantes chats en los que participaba y uno de sus por entonces amigo, Christian Post, no tiene dudas de que está detrás de la desaparición de Madeleine McCann, tal y como se recoge en una entrevista al diario británico The Mirror.

Este hombre de 54 años, músico de profesión, conoció a Brueckner, de 45 años, en un bar del Algarve a principios de la década de 2000. Sabía que en ocasiones había entrado en casas de la zona para robar, pero en ningún momento podía imaginar que también encerraba una condición oscura como pedófilo, algo que constató años después, cuando ya no tenía relación con él y se enteró por la prensa de sus condenas por delitos sexuales contra niños.

Christian Post asegura estar convencido "100%" de que Christian Brueckner está detrás de la desaparición de la niña británica hace 15 años en el Algarve

"Ahora sé sobre su pasado de pedófilo, su pasado de violador. Estoy 100% seguro de que fue él. Creo que la encontró de casualidad y se la llevó en el calentón del momento. Creo que una vez que eres un pedófilo, hay un interruptor en tu cerebro que no se puede apagar. Si hubiera visto a una niña dormida, sola en su apartamento, definitivamente se la habría llevado. Pensar en lo que ha hecho en el pasado me enferma, me dan ganas de vomitar sabiendo que estaba tratando con él. Si lo condenan por llevarse a Madeleine, espero que lo encierren y tiren la llave", explica en la entrevista a The Mirror.

Sin relación desde el año 2012

Post se encuentra en estos momentos en un pequeño pueblo en el sur de Camboya, donde vive con un nombre falso. Ahora, con la lejanía del tiempo pasado, recuerda esas conversaciones en las que Brueckner le confesaba cómo entraba a las casas de los turistas. "Sólo lo hacía de noche, era demasiado arriesgado que lo vieran a la luz del día. También me dijo que estaba traficando un poco de hierba para ganar dinero. Pero no había absolutamente ninguna señal de que le gustaran los niños o algo así como delitos sexuales".

La relación de ambos se torció meses antes de la desaparición de la niña británica, cuando Brueckner le pidió que limpiara pruebas de su apartamento por otros casos mientras estaba en una prisión de Portimao por robar gasolina. Un lustro después volvieron a coincidir en un mercado navideño en Solingen, cerca de Düsseldorf, pero sin compartir ningún tipo de información importante.

Post cambió de vida, se fue a Camboya y allí recibió la llamada de su hermano explicándole que la policía alemana necesitaba hablar con él respecto a Brueckner y el caso Madeleine McCann. Se le encendieron todas las alarmas y garantizó que colaboraría en todo lo que pudiera para resolver el tema. Ahora, él lo tiene claro. El culpable es Christian Brueckner. Y la justicia puede que termine de dictar sentencia este mismo año en contra del que otrora fuera su amigo.