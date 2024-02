McDonald’s cambia su nombre y pasa a ser WcDonald's

Si hay un logo identificativo es la M de McDonald's, la cadena de comida rápida que ha conquistado a todo el mundo ha decidido cambiar su nombre de manera temporal a WcDonald's. Puede parecer una broma pero lo cierto es que a partir de este lunes 26 de febrero algunos de los locales de esta cadena han cambiado su clásico nombre por todo el mundo, son un total de 30 restaurantes los que han sido modificados y lucirán un nuevo aspecto.

El motivo de este cambio se debe a la aparición de una nueva salsa dentro de los productos de McDonald's y los envases llevarán un diseño manga, haciendo así una colaboración única con algunos de los grandes nombres de la industria del anime. El cambio de nombre y del logotipo se debe a ese guiño a la versión manga de ese restaurante y que pretende traerlo a la realidad.

Lo cierto es que WcDonald's no es nuevo, existe desde el siglo pasado tan sólo que en su versión de anime y que ha sido la imagen de la cadena rápida en el mundo ficticio y que todos los amantes de este género conocen a la perfección, ha aparecido en más de 100 películas y animes diferentes. La idea de versionar al McDonalsd's nace en un episodio de 1983 de 'Cat’s Eye', una serie de anime dirigida por Yoshio Takeuchi. Desde entonces, WcDonald’s ha aparecido en diversos momentos de este mundo ficticio.

a new universe is coming. level up with wcdonalds sauce and wcnuggets 2.26 pic.twitter.com/DaZXLMSabK