Medidas y restricciones frente al covid durante el puente de diciembre por comunidad autónoma

Estamos a las puertas del puente más especial (y largo) del año para los españoles. Hay muchas ganas de viajar y las últimas noticias respecto a la incidencia Covid en Europa y la llegada de la variante ómicron ha motivado la cancelación de algunos de los planes previstos en Portugal, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo. Se impone el turismo nacional, donde se prevén millones de desplazamientos para cambiar de Comunidad Autónoma. Y debemos estar atentos a las medidas especiales Covid que se han establecido recientemente en algunas de ellas con motivo de la nueva subida de la incidencia. Además de las restricciones genéricas, algunas comunidades autónomas han endurecido nuevamente las restricciones. La exigencia del pasaporte COVID para acceder al interior de determinados locales y las restricciones de horarios en hostelería y ocio nocturno son las más destacadas. Aquí os detallamos un resumen de cómo está la situación de medidas y restricciones frente al covid en vigor por comunidad autónoma.

Andalucía

A pesar de subir la incidencia Covid, la Junta de Andalucía ha decidido mantener el nivel 0 y que sigan sin establecerse restricciones ni de aforo ni de horarios en restauración ni ocio nocturno, algo que lleva vigente desde el 21 de octubre. Eso sí, ha pedido el aval judicial para poder exigir el pasaporte COVID en las visitas a hospitales y residencias de personas mayores, algo que también han solicitado los hosteleros para no verse sometidos a restricciones si sigue subiendo la incidencia y se pasara al nivel 1 dentro del mapa covid andaluz, en el que en teoría habría que asumir reducciones de aforo y limitaciones horarias.

Aragón

Aragón se encuentra en nivel 1, menos el municipio de Caspe, que permanece en nivel 2 modulado con restricciones de aforos y horarios. Desde el 25 de noviembre es obligatorio presentar el pasaporte covid en el ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios. Eso sí, no existen limitaciones de aforo y los horarios de cierre se establecen según licencia.

Asturias

En Asturias la restauración y el ocio nocturno no tienen más límite horario del que marque su licencia. Lo que sí han solicitado es la instalación de medidores de CO2 y asegurar una buena ventilación o procurar una distancia de metro y medio entre personas no convivientes en los establecimientos. Estos medidores son obligatorios en: discotecas y locales de ocio nocturno, locales de juegos y apuestas, en celebraciones, establecimientos de hostelería y restauración y otras instalaciones para servicio de catering y en aquellos casos en los que el titular de la actividad permita el consumo de bebidas y comidas por parte del público en instalaciones deportivas, cines, teatros, auditorios, circos de carpa, espacios similares y otros recintos destinados a actos y espectáculos culturales.

Baleares

Baleares se ha aprobado la obligatoriedad del Pasaporte covid para acceder a establecimientos de restauración con aforos superiores a 50 personas, así como en todo el ocio nocturno con independencia del aforo a partir de este sábado 4 de diciembre y hasta el 24 de enero, algo que sigue siendo efectivo en residencias de ancianos. No existen límites de aforo ni de horarios en todas las islas. Eso sí, las barras en las calles siguen prohibidas y en el ocio nocturno se mantiene la limitación de aforo interior al 75 % en pubs y discotecas y la prohibición de las pistas de baile en Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca.

Canarias

El Gobierno canario ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el uso del Certificado Covid en establecimientos y espacios de uso público y poder instaurar la medida de forma voluntaria en establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Actualmente las reuniones están limitadas a 12 personas en nivel 1 y a 8 personas en el nivel 2, mientras que en la restauración las terrazas pueden funcionar sin límite de aforo y los interiores al 75 % con mesas de 12 personas y cierre a las 3:00 horas en nivel 1; y con las terrazas limitadas al 75 % y los interiores al 50 % con mesas de 8 personas y cierre a las 2:00, en el nivel 2. Aquellos establecimientos que lo soliciten de forma voluntaria podrás funcionar con las limitaciones de un nivel inferior de alerta al que se tenga en ese momento.

Cantabria

El Gobierno cántabro también ha anunciado que pedirá autorización judicial al TSJ de Cantabria para poder exigir el pasaporte COVID en determinados ámbitos. Actualmente no existe limitación de aforo pero se mantiene la prohibición de fumar en terrazas. De cara al puente de la Inmaculada y la próxima Navidad, las restricciones se ajustarán al nivel de riesgo en que se encuentre cada municipio.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha no exige el Certificado Covid. No existen restricciones de aforo o límites horarios en restauración ni ocio nocturno, pero sí sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y respetar la distancia de seguridad.

Castilla y León

En Castilla y León no es necesario el Certificado Covid, aunque podría implantarlo en próximas fechas siguiendo el ejemplo de otras comunidades. Desde el 21 de septiembre se eliminaron las limitaciones de aforos y horarios en el hostelería, comercio y ocio nocturno.

Cataluña

En Cataluña será obligatorio el uso del pasaporte COVID en bares, restaurantes, gimnasios, residencias de personas mayores, festivales de música de pie en interiores y celebraciones en hoteles y restaurantes en los que se baile en recintos cerrados. Así, con esta condición, la restauración funcionará sin límites de aforo, con consumo en barra siempre que haya distancia interpersonal y el horario habitual del sector, hasta las 2:30 como máximo y 30 minutos más los viernes, sábados y vísperas de festivos. Mientras que en el ocio nocturno el aforo permitido es del 80%, se permite el baile en la pista con mascarilla y sin necesidad de mantener distancia interpersonal

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado el pasaporte covid para acceder a locales de ocio y hostelería con aforo superior a 50 personas, festivales de música y eventos, celebraciones con más de 500 asistentes, así como para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias. Esto permitirá seguir funcionando sin limitaciones de aforo y horarios en los bares y restaurantes, aunque los comensales deberán seguir siendo como máximo 10 personas por mesa, al igual que en las mesas en interior de los establecimientos de ocio nocturno.

Extremadura

En Extremadura no es necesario el Certificado Covid y no hay límite de personas en reuniones desde el 30 de septiembre, aunque se recomienda no pasar de las 10 y usar mascarilla. En restauración y ocio nocturno no existen restricciones de aforo, aunque se recomienda no superar el 80 % en interiores ni las mesas de 10 personas. Las escuelas y centros infantiles de la Junta de Extremadura cerrarán la última semana del año para prevenir la expansión del covid.

Galicia

En Galicia, los restaurantes, salones de celebraciones y establecimientos de ocio nocturno deben exigir el Pasaporte Covid durante todo el día desde el pasado 27 de noviembre. Los bares y cafeterías sólo a partir de las 21:00 horas. Se aplica además en más lugares cerrados, como gimnasios, hospitales de día, unidades de diálisis o residencias de mayores. Se permite el 100% de aforo en interiores y terrazas, pero con una limitación de 8 personas en interior y de 15 en exteriores. El horario de cierre es la 1:00, ampliable hasta la 1:30 de la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo y en discotecas a las 5:00 de la madrugada todos los días.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid no tiene previsto aumentar las restricciones antes las nuevas variantes, apoyándose en el nivel de vacunación que existe en la población. Tanto en restauración como en ocio nocturno no existe limitación de aforo ni de horarios, que se marcan según la licencia de cada negocio. Se permite el consumo de pie en mesas altas y en barra, sentado. El baile se permite en interiores -sin consumir alcohol- y en exteriores con mascarilla.

Murcia

En Murcia el Tribunal Superior de Justicia ha dado luz verde a pedir el Certificado covid para acceder a lugares de celebraciones que alcancen el 100% de su aforo. No se exige para bares y restaurantes, pero será voluntario para poder ampliar el aforo al 100% en el interior del ocio nocturno en municipios en nivel 1 y 2, que están al 75%. Si viajas a Calasparra, Cartagena, Cehegín, Cieza, Jumilla, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla debes saber que están a nivel 3, con limitaciones del 50%; y si lo haces a Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón y Torre Pacheco, están a nivel 4, con limitaciones al 30%.

Navarra

En Navarra se exige el Pasaporte Covid para acceder a algunos establecimientos como bares, discotecas, restaurantes con aforo para más de 60 comensales y espectáculos en interiores que permitan consumiciones de comida o bebida desde el pasado sábado 27 de noviembre. Eso sí, no existen restricciones de aforo y horarios desde el 1 de octubre. Salud ha convocado ya varias reuniones, entre ellas la del grupo de expertos que agrupa a epidemiólogos, profesionales sanitarios, etc., para analizar la situación cuando pasen estos días de fiesta.

País Vasco

Tras algunos días de polémica judicial, el Gobierno de Euskadi ha declarado el estado de emergencia por lo que podrá exigir el Pasaporte covid para acceder al ocio nocturno y a restaurantes de más de 50 comensales a partir de este sábado 4 de diciembre. Esto permitirá no tener restricciones de aforo o límites horarios en los restaurantes y locales de ocio nocturno, aunque seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla y respetar la distancia de seguridad.

La Rioja

La Rioja no pide el Pasaporte Covid para acceder a ningún servicio. Las únicas restricciones que mantiene son el aforo inferior en bares y restaurantes a un 75%. El ocio nocturno mantiene cierre según licencia con los mismos aforos que la restauración y se permite bailar en las discotecas.

Ceuta

En Ceuta, no existen limitaciones ni de horarios ni de aforo en establecimiento de ocio nocturno y restauración, pero si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las mesas, estando prohibido fumar en terrazas, pero sí es posible bailar en discotecas.

Melilla

Por último en Melilla sí hay limitaciones de aforo. 75% en interior. Aunque ya llevan casi un mes pudiendo consumir en barra y bailando en la pista de baile. Aún no se puede fumar en terrazas.