Nuevo protocolo covid: cuarentenas y positivos

A partir de hoy lunes 28 de marzo se eliminan las cuarentenas obligatorias en personas positivas por coronavirus asintomáticas o con casos leves. Así lo establece la nueva estrategia de vigilancia y control en torno al COVID-19, anunciada el pasado martes por la Comisión de Salud Pública, conformada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

De esta forma, la nueva estrategia forma parte del proceso para conseguir una gripalización del coronavirus. Todas aquellas personas que cuenten con síntomas leves del coronavirus no necesitarán una prueba de detección ni aislamiento de cuarentena. Al contrario del procedimiento llevado a cabo hasta ahora será a partir de hoy el médico de familia quien tome la decisión de aislamiento domiciliario.

¿Qué sucede con el coronavirus a partir de hoy?

Tras aprobarse las nuevas directrices para los casos asintomáticos o leves, tan solo las personas contagiadas que presenten síntomas graves o sean de los colectivos considerados como vulnerables, tales como mayores de 60 años, embarazadas o inmunodeprimidos, deberán realizar cuarentenas obligatorias. En este último grupo también se incluye el personal sanitario contagiado.

Esta medida viene a reforzar la ya implantada desde el 1 de marzo, mediante la cual se establecía que todas aquellas personas contagiadas, vacunadas o no, no debían guardar cuarentena de siete días. La medida también contempla cuarentena obligatoria para las residencias de mayores y hospitales, independientemente de la sintomatología que presenten; aunque en estos casos el confinamiento será de tan solo cinco días y concluirán cuando no se cuente con ningún síntoma tras pasadas 24 horas.

Todas aquellas personas que cuenten a partir de este lunes con síntomas comunes, similares a los de un resfriado o una gripo, podrán hacer vida normal. No obstante, cabe aclarar que si se cuenta con síntomas leves se deben extremar las precauciones, como llevar de forma permanente mascarilla una vez fuera del domicilio, reducir las reuniones sociales y contar con una adecuada higiene de manos; al menos durante los diez días siguientes al inicio de los síntomas. Del mismo modo, el protocolo de actuación recuerda "evitar especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios".

Por otro lado, los centros de salud dejarán de realizar pruebas diagnósticas de coronavirus por primera vez en toda la pandemia. Estos test quedarán reservados para aquellos colectivos más vulnerables. En el caso de pacientes con síntomas más graves, como fiebre superior a 38ºC durante más de tres días, serán los servicios sanitarios quienes se encarguen tanto de la gestión como del manejo clínico del paciente. Tampoco será necesaria la confirmación de test en los centros de salud tras prueba autodiagnóstica además de eliminarse el requisito de cribados para el ingreso en hospital. Estas modificaciones entran en vigor dado que "los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la epidemiología del coronavirus que apoya la transición hacia una estrategia diferente"..

Las nuevas directrices seguirán en vigor siempre y cuando los indicadores de presión asistencial se encuentren en riesgo bajo; es decir, menos de un 5% de camas ocupadas en hospitales y menos del 10 % en UCI. Por el momento, se encuentran en 3,78% y 6,6% respectivamente, tal y como confirmó el pasado martes el Ministerio de Sanidad.