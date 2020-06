Pablo Alborán: "Soy homosexual"

"Soy homosexual". Pablo Alborán se ha pronunciado por primera vez de manera pública sobre su sexualidad a través de un vídeo de tres minutos y medio de duración difundido en redes en el que el artista malagueño se sincera con sus seguidores. "Quiero ser más feliz" o "lo hago por mí", son dos de las frases del emotivo mensaje que ha lanzado Alborán a través de su cuenta de Instagram.

"Tengo que deciros algo". Con esta frase, el artista andaluz daba inicio al vídeo en el que ha revelado su condición sexual.

"Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, que nos hace más fuertes y mejores y hoy desde ese amor quería contaros algo muy personal". Así daba comienzo el IGTB del artista, con más 5 millones de seguidores solo en esta plataforma.

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, el racismo, el machismo, la transfobia, homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso", continuaba el artista que en sus dos primeras horas ya era visionado por casi un millón y medio de personas.

Ver esta publicación en Instagram 🙂 Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 Jun, 2020 a las 4:30 PDT

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo sabe, lo supone o simplemente le da igual", añadía Alborán, quien además quiso dejar claro que "jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, de modo que hoy sin miedo espero que esto hoy le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobretodo lo hago por mí».

El mensaje concluye con palabras de agradecimiento a sus colegas y a sus seguidores: "Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que os estoy preparando, viene un disco muy especial. Un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va".