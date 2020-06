Los famosos arropan a Pablo Alborán por la valentía con que ha confesado que es homosexual

La homosexualidad de Pablo Alborán interesa y mucho. El anuncio realizado este miércoles por el artista malagueño a través de un vídeo hablando de su condición sexual y de las razones que le han llevado a 'salir del armario' ha convertido en un polvorín las redes sociales.

Los perfiles de colectivos LGTBI se han congratulado por este anuncio que tildan de "valiente" y "ejemplo", entre otros calificativos, e incluso la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI se ha hecho eco de las declaraciones del cantante.

🔴 Según @EURightsAgency, tan solo el 53% de las personas #LGTBI afirman que son bastante o muy visibles. Testimonios como el de @pabloalboran nos recuerdan la importancia de contar con referentes para la juventud #LGTBI 🌈 Buen comienzo para este #Orgullo2020Gracias Pablo 💜 pic.twitter.com/PcE9Fs5pQ8 — D. G. Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (@LGTBIGob) June 17, 2020

Desde que Pablo Alborán comunicase abiertamente que es homosexual, otros famosos, en su mayoría colegas de profesión, le han arropado llenando las redes sociales de mensajes de cariño, con frases como "Te quiero, Pablo", una de las más empleadas y con la que Melendi abría su mensaje:

"Te quiero Pablo! 😘 Cuando te escucho me da pena no serlo yo 😜, poco importa a quien ames mientras ames .tú energía siempre ha sido maravillosa conmigo y con todos los compañeros por eso todos en la profesión te apreciamos tanto por eso y por que eres uno de los mejores artistas que ha dado nuestro país. Nos vemos pronto!!!".

India Martínez aprovechaba la ocasión, por su parte, para recordar que "Solo hay una forma de amar y mil maneras de sentir... Por el amor y la música libre. Qué grande eres, te quiero amigo".

Solo hay una forma de amar y mil maneras de sentir... Por el amor y la música libre. 💖 Qué grande eres @pabloalboran , te quiero amigo — India Martínez (@IndiaMartinez) June 17, 2020

Pero en redes sociales no solo vuelan las congratulaciones y los mensajes de apoyo a Pablo Alborán: también han abundado los malentendidos y la polémica por ciertos comentarios respecto al anuncio del artista.

Pablo Alborán sale del armario y Sonsoles Onega dice: “qué pena con lo guapo que es”. Este comentario es un ejemplo de homofobia interiorizada en la sociedad. Nos queda mucho camino. Sigue siendo guapo, pero ahora es más libre. — Borja Terán (@borjateran) June 17, 2020

Otros tuits ponen el énfasis en la faceta artística de Alborán y recuerdan que, en todo caso, "hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado"