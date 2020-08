La playa de Punta Umbría, un 'zasca' viral a los británicos

Primero fue Chipiona, en Cádiz. Ahora, Punta Umbría, Huelva. Dos playas andaluzas que están siendo tomadas a los ojos del mundo (es decir, en redes sociales) como modelo de seguridad frente al covid.

A finales de julio, en medio de la polémica generada por la cuarentena que Reino Unido acababa de imponer entre los viajeros procedentes de España, el popular medio británico Sky News difundía en sus redes sociales un vídeo aéreo de la playa de Chipiona para ponerla como ejemplo a seguir de distanciamiento social como medida preventiva frente a la pandemia de coronavirus.

El tuit lanzado por la cadena, con 9,3 mil likes en tres semanas, difunde un vídeo original de la Policía Local de Chipiona, donde se observa claramente la separación en la arena entre los usuarios y las delimitaciones para evitar el contacto social.

An aerial view of a beach in Chipiona, a coastal town in Spain, shows social distancing in place with visitors spaced apart.Latest videos here: https://t.co/wHBWJDqXLD pic.twitter.com/pV3W5qacOz